La Chine dévoile ses partenaires internationaux pour la mission martienne Tianwen-3

L'Administration nationale de l'espace de Chine a annoncé vendredi 24 avril les résultats de sa sélection de coopération internationale pour Tianwen-3, la première mission chinoise de retour d'échantillons martiens.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

À la suite d'un appel à propositions de coopération lancé en avril 2025, dans lequel l'administration avait annoncé qu'elle ouvrirait 20 kg de ressources de charge utile pour la coopération internationale, l'agence a reçu 28 candidatures.

Cinq projets ont ensuite été sélectionnés sur la base de critères tels qu'une haute valeur scientifique, un soutien efficace à la mission, une faisabilité technique solide et une maturité technologique de haut niveau, a précisé l'administration lors de la cérémonie d'ouverture de la 11e Journée de l'espace de Chine, qui se tient à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le Sud-Ouest de la Chine.

La mission Tianwen-3, qui fait partie du programme chinois d'exploration planétaire, devrait être lancée vers 2028. Elle vise à ramener des échantillons martiens sur Terre vers 2031.

Xinhua/VNA/CVN