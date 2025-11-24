Inondations au Centre : perturbations du trafic ferroviaire et raccourcissement des itinéraires

La Société nationale des chemins de fer du Vietnam (VRC) a annoncé de nouvelles perturbations du trafic sur plusieurs lignes voyageurs et marchandises du 25 au 27 novembre en raison des graves inondations qui touchent le Centre-Sud du pays, notamment la section Diêu Tri-Nha Trang.

>> Inondations : le trafic ferroviaire Nord-Sud paralysé, de nouvelles annulations annoncées

>> Inondations au Centre : trafic ferroviaire gravement perturbé et 21.000 billets remboursés

Photo : VNA/CVN

Selon la VRC, six trains de voyageurs seront suspendus le 25 novembre : le SE8 au départ de Hô-Chi-Minh-Ville, le SE5 au départ de Hanoï, les SE21 et SE22 au départ de Dà Nang et de Hô-Chi-Minh-Ville, ainsi que les SNT2 et SNT1 sur la ligne Hô Chi Minh-Ville-Nha Trang.

Le 26 novembre, sept services seront interrompus, notamment les lignes SE4 et SE8 au départ de Hô-Chi-Minh-Ville, la SE5 au départ de Hanoï, les SE21/SE22 au départ de Dà Nang et de Hô Chi Minh-Ville, et la SNT1 au départ de Nha Trang. Le service charter SE48 est quant à lui prévu au départ de Nha Trang le même jour.

Trois trains, dont la SE4 au départ de Hô Chi Minh-Ville et les SE21/SE22 au départ de Dà Nang et de Hô-Chi Minh-Ville, seront suspendus le 27 novembre.

Les autorités ferroviaires ont également annoncé des itinéraires raccourcis pour les trains circulant sur la section Diêu Tri-Nha Trang. Les 24 et 25 novembre, la SE4 au départ de Hô-Chi-Minh-Ville circulera uniquement entre Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. La SE3 au départ de Hanoï ces mêmes jours aura pour terminus Dà Nang au lieu de poursuivre sa route vers Hô Chi Minh-Ville.

Depuis le 17 novembre, 65 trains de voyageurs sont immobilisés en raison des fortes pluies et des inondations qui frappent le Centre-Sud du pays. Sur la ligne Gia–Tuy Hoa, les opérateurs ferroviaires ont organisé le transport routier de 976 passagers entre les gares de Tuy Hoa et de Gia.

Par ailleurs, plus de 25.200 billets, d'une valeur de plus de 17,6 milliards de dôngs (668.000 dollars), ont été remboursés aux passagers, et près de 17.500 repas gratuits (principaux et complémentaires) ont été offerts aux voyageurs concernés, pour une valeur de plus de 623 millions de dôngs.

VNA/CVN