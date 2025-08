Championnat de l’ASEAN de football féminin : le Vietnam en passe six au Cambodge

>> L'équipe féminine du Vietnam officiellement qualifiée pour la finale de la Coupe d'Asie 2026

>> Football : l’AFC félicite l’équqipe nationale féminine du Vietnam

Photo : Dân Tri/CVN

Face à l’équipe classée 118e au monde, le Vietnam a facilement démontré sa supériorité. L’équipe vietnamienne a dominé dès le coup d’envoi, contrôlant presque entièrement le jeu dans la moitié de terrain cambodgienne.

Au cours des 20 premières minutes, le Vietnam a inscrit quatre buts rapides. Duong Thi Vân, Ngân Thi Van Su, Pham Hai Yên et Nguyên Thi Vân ont chacune trouvé le chemin des filets, débordant la défense cambodgienne et ne laissant aucune chance de réaction.

Prenant une avance confortable et maîtrisant le jeu, les élèves de l’entraîneur Mai Duc Chung en ont profité pour ralentir le rythme et s’entraîner à des passes et des mouvements structurés.

À la fin de la première mi-temps et au début de la seconde, les joueuses vietnamiennes Vietnam ont de nouveau accentué la pression, exploitant la désorganisation de la défense cambodgienne. Après avoir manqué quelques occasions, elles ont ajouté deux buts supplémentaires, tous deux grâce à des remplaçantes percutantes.

Nguyên Thi Truc Huong a porté le score à 5-0 d’une frappe calme et précise dans la surface. Quelques minutes plus tard, l’attaquante Huynh Nhu a adressé un centre précis à Thai Thi Thao, qui a inscrit un centre de la tête, scellant le score à 6-0.

Le Vietnam a continué à dominer la possession de balle pendant le reste du match, le Cambodge étant incapable d’enchaîner les attaques significatives ni même de franchir la ligne médiane. Malgré plusieurs occasions, aucun but supplémentaire n’a été inscrit.

Grâce à cette victoire éclatante 6-0, le Vietnam occupe provisoirement la deuxième place du groupe A après la première journée, à égalité avec la Thaïlande avec trois points, mais derrière à la différence de buts.

Lors d’un autre match du groupe A le même jour, la Thaïlande a battu l’Indonésie 7-0 pour prendre la tête du groupe.

Le Vietnam devra affronter l’Indonésie le 8 août. Compte tenu de leur forme actuelle, les joueuses vietnamiennes devraient viser une autre victoire avec beaucoup de points pour maintenir leur avantage dans la course à une place en demi-finale.

VNA/CVN