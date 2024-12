La Fédération vietnamienne de boxe inaugure son nouveau siège

Le siège officiel de la VBF est situé au N°7, rue 17, zone B, zone urbaine d'An Phu An Khanh, quartier d'An Phu, ville de Thu Duc, près de Hô Chi Minh-Ville.

"Il s'agit d'une des actions concrètes démontrant l'engagement de la Fédération dans la normalisation des nouvelles formes d'organisation et de gestion de la boxe vietnamienne. Non seulement les infrastructures, mais aussi les ressources humaines, les systèmes et les processus de travail au sein de la VBF sont modernisés et planifiés de manière professionnelle, en s'adaptant au rythme de développement de la boxe mondiale et aux évolutions de la société en général", a déclaré Nguyên Duy Hung, vice-président et secrétaire général de la VBF.

Lors d'une déclaration à la presse, un représentant de la VBF a annoncé que, le 30 novembre, la Fédération avait également achevé l'organisation des deux réunions annuelles du Comité Permanent et du Comité Exécutif.

Les résultats des travaux mensuels réalisés entre novembre 2023 et aujourd'hui, ainsi que les lacunes, les difficultés rencontrées et les orientations des activités de la Fédération pour 2025, ont été présentés et discutés lors de ces réunions.

À l'issue de ces échanges, cinq tâches clés ont été identifiées : les préparatifs en vue de l’organisation des championnats nationaux en 2025 ; les affaires étrangères et l'expertise ; le travail de communication et la formation professionnelle ; l’organisation des ressources humaines ; la planification des commandites.

Parmi ces priorités, l'organisation des championnats nationaux en 2025 suscite un intérêt particulier de l'opinion publique. La VBF a précisé que le Championnat national de boxe devrait se tenir en avril 2025, le Championnat national de boxe jeunesse en juillet 2025, et le Championnat national de boxe en octobre 2025. À ce jour, la VBF s'est fixé pour objectif de guider le développement de la boxe vietnamienne afin qu'elle atteigne un niveau mondial, conformément à ses orientations et engagements initiaux.

Tant dans le domaine de la boxe de haut niveau que dans celui de la boxe professionnelle, la VBF et le VBC (Département de boxe professionnelle sous la VBF) ont enregistré des progrès significatifs et des réalisations remarquables au cours des derniers mois.

Texte et photo : Minh Thu/CVN