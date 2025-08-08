Les archers vietnamiens visent haut aux Championnats du monde de tir à l’arc

Douze archers vietnamiens participeront aux Championnats du monde de tir à l’arc 2025 en République de Corée, prévus du 5 au 12 septembre, selon le département de tir à l’arc de l’Autorité des sports du Vietnam.

Photo : World Archery/CVN

Ils concourront en arc classique et à poulies, hommes et femmes, a déclaré Phan Trong Quôc, responsable du département de tir à l’arc.

Parmi les participants, Lê Quôc Phong est un espoir vietnamien qui a remporté un billet officiel pour les Jeux olympiques de Paris 2024 dans la catégorie arc classique individuel hommes.

"L’équipe vietnamienne de tir à l’arc participera aux Championnats du monde avec la plus grande concentration et la plus grande détermination. Il s’agit d’une compétition internationale clé pour nous en 2025 et d’une étape importante dans notre préparation pour les 33es SEA Games", a déclaré Phan Trong Quôc.

Avant de se rendre aux Championnats du monde, les athlètes ont récemment participé aux Championnats nationaux de tir à l’arc 2025 organisés à Vinh Long. Ils y ont pris part aux épreuves masculines et féminines d’arc classique et d’arc à poulies, avant de reprendre l’entraînement au Centre national d’entraînement sportif d’élite.

Les Championnats du monde de tir à l’arc ont lieu tous les deux ans et, par le passé, les athlètes vietnamiens n’avaient pas obtenu les résultats escomptés.

Avec une équipe prometteuse et expérimentée, Phan Trong Quôc a espéré que l’équipe réalisera une performance exceptionnelle cette année.

