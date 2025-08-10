Championnat de l’ASEAN féminin de football : le Vietnam surclasse l’Indonésie

Le Vietnam a remporté samedi le 9 août une victoire écrasante 7-0 face à l’Indonésie lors de son deuxième match du groupe A du Championnat de l’ASEAN féminin de football 2025 au stade Lach Tray de Hai Phong, se rapprochant ainsi d’une place en demi-finale.

Le Vietnam a ouvert le score à la 24e minute grâce à un but de Nguyên Thi Bich. Trois minutes plus tard, Hoàng Thi Loan a doublé la mise d’un but décisif. Durant les 45 premières minutes, l’Indonésie n’a pas représenté beaucoup de danger pour la gardienne Không Thi Hang.

Photo : VNA/CVN

En deuxième mi-temps, la domination du Vietnam s’est poursuivie. Hai Yên, remplaçante, a marqué deux fois aux 68e et 84e minutes, tandis que Ngân Thi Van Su a ajouté un but à la 70e et Trân Thi Thu Thao a marqué à la 80e. Nguyên Thi Tuyêt Dung a conclu la victoire par un but à la 88e minute.

Le Vietnam a bien débuté le Championnat de l’ASEAN féminin de football 2025 en dominant le Cambodge 6-0 lors de son match d’ouverture du groupe A au stade Lach Tray, le 6 août.

Après deux matchs dans le groupe A, le Vietnam et la Thaïlande comptent tous deux 6 points. En raison d’une différence de buts plus faible, le Vietnam est actuellement en lice. Le match entre les deux équipes, le 12 août, déterminera les vainqueurs de groupe et donc les demi-finales.

Le Championnat se déroule du 6 au 20 août à Hai Phong et réunit les huit meilleures équipes de la région. Le tournoi se déroule selon un format de poule en deux groupes, les meilleures équipes se qualifiant pour les demi-finales.

Le Vietnam est dans le groupe A avec la Thaïlande, le Cambodge et l’Indonésie. Le groupe B comprend les Philippines, le Myanmar, l’Australie et le Timor-Leste.

