Un boxeur vietnamien décroche son ticket pour le ONE Championship

Le tournoi Muay Thai Rampage x Road to One a été un véritable tremplin pour de jeunes talents. Il a permis d'identifier un boxeur vietnamien au potentiel prometteur, tandis qu'un boxeur marocain a, quant à lui, sécurisé un contrat pour le prestigieux ONE Championship. Ces deux athlètes sont désormais prêts à faire leurs preuves sur la scène internationale.

Après deux phases de compétition acharnée, les qualifications et les demi-finales, le tournoi Muay Thai Rampage x Road To ONE : Vietnam a désigné ses deux finalistes lors de la soirée du 21 décembre dans la rue piétonne Tôn Dat Tiên. Ces combattants ont ainsi décroché leur ticket pour le ONE Championship, la plus grande scène des arts martiaux mixtes au monde.

En rupture avec les éditions précédentes, la grande finale s'est déroulée en plein air, transformant la rue Tôn Dat Tiên en une arène à ciel ouvert. Les milliers de spectateurs présents ont créé une ambiance électrique, digne des plus grands événements sportifs. L'apogée de la soirée a été le combat de poids paille opposant Huynh Hoàng Phi à Huynh Van Tuân, un duel intense qui a tenu en haleine le public.

Dans la catégorie des poids mouches, Truong Cao Minh Phat et The Red Lion Walid Sakhraji ont livré un combat d'une intensité rare, clôturant ainsi la soirée en beauté. Les deux athlètes ont offert au public un spectacle époustouflant, alternant les techniques de frappe et les esquives avec une agilité impressionnante. Sous les acclamations nourries du public, ils ont livré un combat acharné jusqu'au dernier coup de gong.

Après un combat acharné et très disputé, c'est finalement le boxeur marocain qui a arraché la victoire par décision partagée des juges. Cette victoire lui ouvre les portes du ONE Championship en 2025, où il pourra mesurer l'étendue de son talent face à une opposition internationale.

En récompense de leurs brillantes performances, Huynh Hoàng Phi et Walid Sakhraji ont été récompensés d'une prime de 100 millions de dôngs chacun, ainsi que d'un contrat prestigieux au sein du ONE Championship, d'une valeur de 100.000 USD. Ces deux athlètes ont ainsi vu leur carrière prendre un tournant décisif.

Texte et photo : Minh Thu/CVN