Hô Chi Minh-Ville

Cérémonie d’ouverture du 9ᵉ Forum international scientifique des étudiants

Le 26 juin, dans l’amphithéâtre Trân Chí Dao de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, s’est tenue la cérémonie d’ouverture du 9ᵉ Forum international scientifique des étudiants, réunissant plus de 100 délégués officiels venus de huit pays et territoires. Placé sous le thème "La jeunesse agit pour un avenir durable : s’adapter au changement climatique et relever les défis mondiaux", le Forum marque une étape importante dans le renforcement des échanges académiques entre les étudiants vietnamiens et leurs homologues internationaux.

Organisé par l’Union des étudiants de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville et le Centre de développement des sciences et technologies pour la jeunesse, le Forum est devenu un événement académique annuel majeur, favorisant les partages d’idées, de recherches et de solutions face aux enjeux globaux, notamment le changement climatique.

La cérémonie a eu l’honneur d’accueillir des représentants du Comité municipal de l’Union de la jeunesse communiste, des universités, des instituts de recherche, ainsi que de nombreux experts nationaux et internationaux. Trân Thu Hà, vice-secrétaire du Comité municipal de l’Union de la jeunesse et présidente de l’Union des étudiants de la ville, a affirmé : "Le Forum constitue un pont permettant aux étudiants de Hô Chi Minh-Ville et du pays de se connecter au monde, d’échanger des connaissances et d’exprimer leur responsabilité envers un développement durable et inclusif".

Le programme d’ouverture a été enrichi par les interventions de plusieurs chercheurs renommés. La Professeure Nguyên Thị Thanh Mai, vice-directrice de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a insisté sur la nécessité pour les jeunes de proposer des solutions innovantes aux défis climatiques dans les zones urbaines en développement. Le professeur associé Phạm Trân Vu, vice-recteur de l’École polytechnique (Université nationale), a quant à lui abordé le rôle du numérique dans l’adaptation au changement climatique.

Le Forum 2025 se déroule du 25 au 28 juin et rassemble plus de 500 étudiants participant activement à une série d’activités scientifiques et culturelles. Trois axes structurent le programme : une séance plénière avec débats sur l’intelligence artificielle, la durabilité et l’implication des jeunes ; des présentations de posters et d’exposés thématiques à l’Université d’économie autour de la transformation numérique, de la communication environnementale, de l’innovation et des politiques durables ; des visites et activités immersives dans des sites emblématiques de Hô Chi Minh-Ville et du district de Cần Giờ.

Parmi ces activités, la plantation d’arbres à Cần Giờ – réserve de biosphère mondiale reconnue par l’UNESCO – incarne le message «Les étudiants agissent pour l’environnement», encourageant l’engagement des jeunes face à l’urgence climatique. Le gala culturel, réunissant les étudiants vietnamiens et internationaux, constitue un moment fort de partage des traditions, langues et cultures, consolidant l’amitié entre les peuples et favorisant la coopération pour un avenir commun.

Le Forum, véritable plateforme de réflexion internationale, s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique vietnamien sur le développement des sciences, des technologies et de l’innovation, ainsi que du thème de l’année 2025 de l’Union des étudiants de Hô Chi Minh-Ville : "La jeunesse fière et confiante de marcher avec le Parti". Il permet aux jeunes d’améliorer leurs compétences en langues étrangères, de renforcer leurs capacités de recherche, de développer des aptitudes sociales et de se préparer à devenir des citoyens du monde.

Avec cette 9ᵉ édition, Hô Chi Minh-Ville réaffirme son rôle de pôle scientifique régional et son engagement aux côtés de la jeunesse dans la construction d’un avenir durable et solidaire.

Texte et photos : Quang Châu/CVN