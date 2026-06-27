Centrafrique : 197 cas de choléra recensés dont 24 décès dans le Sud-Ouest du pays

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À ce jour, 197 cas ont été recensés, dont 24 décès. Cette épidémie a été confirmée par les analyses de l'Institut Pasteur de Bangui. Les premiers cas ont été détectés le 14 juin dans le district sanitaire de Bimbo, où plusieurs localités ont signalé des patients présentant des symptômes de diarrhée et de vomissements, a indiqué le ministre. Selon lui, une investigation épidémiologique a débuté le 16 juin avec la mobilisation d'équipes sanitaires sur le terrain. Le ministre a précisé que le taux de létalité s'élevait à 12,2%. Il a ajouté qu'aucun décès n'avait été enregistré parmi les patients pris en charge dans les structures sanitaires. Face à cette situation, M. Somsé a invité la population à respecter les mesures de prévention, notamment le lavage des mains au savon, la consommation d'eau potable, la cuisson des aliments et la consultation d'un centre de santé en cas de symptômes.

Xinhua/VNA/CVN