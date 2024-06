Ho Chi Minh-Ville contribue à la promotion des relations Vietnam - Russie

Hô Chi Minh-Ville est toujours l'une des localités pionnières dans la promotion des relations bilatérales Vietnam - Russie à travers des projets de coopération économique et touristique et des échanges de délégations.

C’est ce qu’a déclaré Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie de célébration de la Fête nationale de Russie (le 12 juin), organisée mardi 11 juin par le Consulat général de Russie dans la mégapole du Sud.

Le Vietnam se souvient toujours du soutien et de l'aide du peuple russe pour ses processus d’édification, de défense et de développement nationaux, a-t-il souligné, affirmant que le Vietnam considérait toujours la Russie comme l'un de ses partenaires les plus importants.

Il s'est déclaré convaincu que le Consulat général de Russie à Hô Chi Minh-Ville continuerait à promouvoir son rôle de "passerelle", contribuant à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, y compris l’amitié et la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les partenaires russes.

De son côté, Sadykov Timur Sirozhevich, consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la Russie accordait une priorité au renforcement de la coopération égale et mutuellement bénéfique avec les pays de la région Asie-Pacifique, dont le Vietnam.

Il a estimé que le Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam - Russie signé il y a 30 ans permettait à la Russie et au Vietnam de développer activement et pleinement leur coopération.

La Russie et le Vietnam mettront en œuvre avec succès tous leurs objectifs dans l'intérêt des deux peuples et dans l'intérêt de la paix et de la sécurité dans la région, a-t-il déclaré.

