Application créative des expériences des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos

Les soldats volontaires et les experts vietnamiens au Laos ont apporté des contributions immenses, aux côtés de l'armée et du peuple lao, pour remporter une victoire complète dans les deux guerres de résistance contre le colonialisme français et l'impérialisme américain.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Le 30 octobre 1949 est devenu la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, marquant un jalon historique important, ainsi que le développement et la maturation des forces militaires sur le champ de bataille au Laos, affirmant la ligne et les perspectives justes du Parti communiste du Vietnam dans l'accomplissement de sa noble mission internationale.

Bounhom Thedthany, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Xiengkhouang, a déclaré que l'alliance de combat entre le Laos et le Vietnam durant la lutte pour la libération nationale représentait une étape très importante, illustrant le résultat d'une coopération intégrale dans les relations de longue date entre les deux Partis et les deux États.

Grâce à cette coopération, le Laos et le Vietnam ont été libérés, permettant à leurs peuples de vivre dans la paix et à faire évoluer leur pays vers une nouvelle ère orientée vers le socialisme.

Après avoir passé près de dix ans en mission internationale sur le champ de bataille du Laos, le général de division Nguyên Tiên Long, vice-président permanent du Comité central de l'Association d'amitié Vietnam - Laos, garde toujours en mémoire les sentiments particuliers du peuple lao.

Il a exprimé sa confiance en les lignes directrices des deux Partis et des deux États, et s'est dit fier que les deux pays aient élevé cette relation à un niveau exceptionnel.

Dans les années à venir, la situation mondiale et régionale continuera d'évoluer de manière complexe, avec des facteurs potentiellement déstabilisants qui auront un impact direct sur les efforts de construction et de défense nationale des deux pays.

L'application de manière créative des expériences historiques, notamment celles tirées des activités des soldats volontaires et des experts vietnamiens au Laos, revêt une signification importante pour consolider la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

VNA/CVN