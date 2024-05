L'ONU allouera 3 millions d'USD pour la gestion de la biodiversité au Cap-Vert

Signé par la directrice nationale capverdienne de l'Environnement Ethel Rodrigues et le représentant des agences des Nations unies dans l'archipel David Matern, l'accord de financement permettra la mise en oeuvre d'un projet étalé sur cinq ans sur la préservation des parcs naturels des îles de Santo Antao et Boa Vista. L'objectif est de garantir que la conservation de la biodiversité puisse également contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement, des revenus et du bien-être des familles, a expliqué le ministre capverdien de l'Agriculture et de l'Environnement, Gilberto Silva. De son côté, le représentant des agences des Nations unies, David Matern, a déclaré que le projet positionnerait la biodiversité comme "une ressource de base'' pour la résilience socio-économique du pays.

APS/VNA/CVN