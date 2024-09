Neuf Vietnamiens parmi les 10.000 scientifiques les plus influents au monde en 2024

Neuf chercheurs vietnamiens ont réussi à inscrire leurs noms parmi les 10.000 chercheurs les plus influents au monde et 60 parmi les 100.000 chercheurs les plus cités au monde en 2024, selon le classement 2024 de la prestigieuse Université américaine Stanford.

Le classement international des 100.000 chercheurs les plus cités au monde en 2024 met en lumière les chercheurs les plus influents du monde entier qui ont marqué l’année par leurs contributions dans leurs disciplines respectives. Il se base sur l’impact de la recherche effectuée par les chercheurs et reconnue par la communauté scientifique internationale à travers les citations dans la base de donnée mondiale Scopus d’Elsevier.

Photo : chinhphu.vn/CVN

L’Université nationale du Vietnam de Hanoï compte le plus grand nombre de chercheurs inclus dans le classement de Stanford 2024, au nombre de cinq. Le professeur-Docteur en sciences Nguyên Dinh Duc et le professeur associé - Docteur Lê Hoàng Son, figurent pour la sixième année consécutive depuis 2019 parmi les 10.000 chercheurs les plus influents du monde. Le professeur-Docteur Nguyên Duc Khuong, le Docteur Chu Dinh Toi et le Docteur Nguyên Viêt Cuong parmi les chercheurs les plus cités au monde.

Également inclus dans la liste des 10.000 chercheurs les plus influents sont le professeur-Docteur Trân Xuân Bach, le professeur Vo Xuân Vinh et le Docteur Nguyên Phuc Canh, le Docteur Trân Nguyên Hai et le Docteur Hoàng Nhât Duc, le professeur associé-Docteur Hoàng Anh Tuân, et le Docteur Pham Thai Binh.

Scopus est une base de données multidisciplinaire éditée par Elsevier, donnant accès aux résumés et aux citations de plus de 80 millions d’articles de périodiques scientifiques, livres et rapports de conférence. Il s’agit de littérature scientifique évaluée par les pairs dans le domaine des sciences biomédicales, les sciences exactes, la technologie, les sciences sociales etc.

VNA/CVN