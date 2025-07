ONU Tourisme

Le tourisme vietnamien connaît la croissance la plus rapide d'Asie

Le rapport de l'ONU Tourisme indique : Au premier trimestre, plus de 300 millions de touristes internationaux ont été accueillis dans le monde, soit une augmentation de plus de 14 millions par rapport à la même période en 2024, de 5% par rapport à la même période l'an dernier et de 3% par rapport à 2019. L'industrie mondiale du tourisme a continué d'enregistrer une forte croissance malgré de nombreuses incertitudes, des tensions géopolitiques et une forte inflation qui pèse sur le coût du tourisme et des services de voyage.

Selon les données agrégées de l'ONU Tourisme, au premier trimestre, le Vietnam s'est classé en tête de la région Asie-Pacifique en termes de croissance des arrivées internationales (en hausse de 30 % par rapport au premier trimestre 2024) et au deuxième rang en termes de reprise des arrivées internationales (en hausse de 34 % par rapport au premier trimestre 2019).

À l'échelle mondiale, au cours des trois premiers mois de 2025, le Vietnam s'est classé au 6e rang en termes de croissance des arrivées de touristes internationaux (+30% par rapport au premier trimestre 2024) et au 4e rang en termes de croissance des recettes touristiques totales (en hausse de 29 % par rapport à la même période en 2024).

Dans un contexte où la région Asie-Pacifique est encore confrontée à de nombreuses difficultés et cherche à se relever après la COVID-19, la croissance impressionnante du tourisme vietnamien est devenue un véritable atout pour la région.

Le représentant de l'Autorité nationale du tourisme a affirmé que la réussite du tourisme vietnamien reflète les efforts déployés par l'ensemble du secteur pour déployer de manière synchronisée des solutions, allant du conseil en matière d'élaboration de politiques à l'innovation en matière de contenu et de méthodes de promotion, en passant par la mise en œuvre de programmes de relance touristique et le développement de produits diversifiés.

Sous l'impulsion du gouvernement, le Premier ministre a publié de nombreux documents visant à lever les difficultés et à faciliter le tourisme, notamment des politiques de visas ouvertes qui créent les conditions pour attirer davantage de touristes internationaux au Vietnam.

Le Vietnam a accueilli au premier trimestre 2025 environ 6 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 29,6% par rapport au premier trimestre 2024.

Il s'agit du nombre le plus élevé jamais atteint pour cette période. En comparaison avec la même période en 2019 (avant la pandémie de COVID-19), le nombre de visiteurs a connu une hausse de 134%.

Parmi les dix principaux marchés, la Chine s’est positionnée en tête avec 1,58 million d'arrivées (+78,3%), suivie par la République de Corée avec 1,26 million. Taïwan (Chine), les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde ont complété ce groupe. Les marchés de l'Asie du Sud-Est ont également affiché des taux de croissance notables, notamment le Cambodge (+105,6%), les Philippines (+95,1%), le Laos (+52,7%), l'Indonésie (+ 6,9%) et la Thaïlande (+4,7%).

Les marchés européens ont maintenu une croissance à deux chiffres, en particulier ceux bénéficiant de politiques d'exemption de visa unilatérales : le Royaume-Uni (+23,5 %), la France (+28,3 %), l'Allemagne (+23,3%), l'Italie (+29,0%), l'Espagne (+17,5%), le Danemark (+17,6 %), la Suède (+18,7%) et la Norvège (+16,0%).

