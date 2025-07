Road trip sur Vinh Hy - Binh Lâp, route côtière de carte postale

Ninh Thuân (désormais rattachée à la province de Khanh Hoà) recèle encore la beauté brute de la côte du Centre, avec ses salins d’un blanc immaculé, ses vignobles abondants et ses anciennes tours Cham. Mais son joyau le plus convoité reste la DT702, la route côtière reliant Vinh Hy à Binh Lâp, souvent citée parmi les plus spectaculaires du Vietnam.

Sur environ 60 km, la DT702 épouse la courbe du Parc national de Nui Chua et fait face à la Mer Orientale. Elle relie des sites emblématiques tels que le vignoble de Thai An, la grotte de Rai, la baie de Vinh Hy et la plage de Ninh Chu. Faufilée entre falaises de calcaire, végétation luxuriante et eaux turquoise, cette route est jalonnée de belvédères offrant des panoramas à couper le souffle.

Selon les routards, la période idéale pour l’explorer s’étend de mars à septembre, depuis Phan Rang - Thap Cham jusqu’à la mer, avec comme première étape la plage de Ninh Chu, reconnue parmi les neuf plus belles du pays.

"Il y a trois plages le long de la côte: Ninh Chu, Phan Rang et Binh Son. Ninh Chu est la plus belle. Le matin, le lever de soleil entre la mer et les montagnes offre un spectacle pur et apaisant. On y croise des gens qui marchent ou font du yoga… On se sent réellement en harmonie avec la nature. Et puis les habitants sont très chaleureux", raconte Trân Ngoc Châu, venue de Hanoï.

Au-delà de Ninh Chu, la DT702 dévoile son chef-d’œuvre : le tronçon Vinh Hy - Binh Tiên, véritable cœur de la route. Là, la chaussée se glisse entre la mer à perte de vue et des falaises abruptes.

La baie de Vinh Hy, souvent qualifiée de "muse de Ninh Thuân", est entourée de montagnes calcaires. Sa mer transparente révèle des récifs colorés. C’est tout simplement un site intact, parfait pour la plongée, les balades en bateau à fond de verre, la pêche ou simplement la détente sur une plage immaculée.

"Ici, le ciel est limpide, l’eau cristalline. On oublie l’agitation urbaine pour vivre la sérénité de Vinh Hy", confie Nguyên Anh Dào, venue de Dà Nang.

La route côtière ne se limite pas à ses panoramas, elle invite aussi à une immersion dans la culture et la gastronomie locales. À Thai An, appelé «le pays du raisin», les visiteurs flânent dans de vastes vignobles, cueillent des grappes juteuses et goûtent aux produits artisanaux: vin, sirop, raisin frais…

"C’est ma première visite dans un vignoble aussi prolifique. Cueillir et déguster des raisins sur place est une expérience incroyable", s’enthousiasme une touriste.

"Le domaine est immense, les raisins délicieux, les prix raisonnables et le décor parfait pour les photos", ajoute une autre touriste.

En chemin, on découvre aussi la grotte de Rai et ses formations rocheuses anciennes, les plages Chuôi, Kinh et Nuoc Ngot, ainsi que les pâturages de buffles et moutons à Binh Tiên, le complexe de Mui Dinh, les dunes de Son Hai et les salins blancs.

La route se termine à la péninsule de Binh Lâp, comparée aux Maldives vietnamiennes. Là, sable fin, eaux émeraude et récifs coralliens préservés composent un tableau de pureté et d’émerveillement.

La DT702 est bien plus qu’un simple axe routier. C’est une œuvre où la nature, façonnée par l’homme, se marie aux traditions locales et à l’accueil chaleureux des habitants. Entre falaises imposantes, immensité marine, richesse culturelle et hospitalité, cette route côtière de Ninh Thuân offre un voyage aussi stimulant qu’émouvant.

