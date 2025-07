Protéger les mers pour un tourisme durable

Avec plus de 3.260 km de côtes, de nombreuses plages magnifiques et des écosystèmes marins diversifiés, le Vietnam est une destination attrayante pour les touristes. Dans sa stratégie de développement touristique à l’horizon 2030, le Vietnam donne la priorité au tourisme balnéaire, aux sports nautiques et aux loisirs en mer.

Le tourisme côtier représente 60 à 70% des activités et des revenus du secteur touristique national, contribuant de manière significative au développement économique local et national. Toutefois, sa croissance rapide engendre de nombreux défis environnementaux, exigeant des solutions durables pour protéger les ressources naturelles pour les générations futures.

Vers un tourisme sans déchets

L’afflux de touristes dans les zones côtières entraîne pollution plastique, dégradation des récifs coralliens et déséquilibres écologiques. Les déchets non biodégradables menacent la biodiversité marine et la santé publique. Selon l’Institut vietnamien de recherche sur le développement du tourisme (ITDR), les déchets plastiques générés par les touristes pourraient tripler d’ici 2030 par rapport à 2019.

La professeure Nguyên Thi Kim Cuc (Université des ressources en eau de Hanoï) souligne que les déchets plastiques sont une menace mondiale, affectant gravement les paysages, les écosystèmes marins et la chaîne alimentaire. Chaque citoyen doit modifier ses habitudes de consommation et réduire l’utilisation du plastique pour limiter la pollution microplastique.

Au Vietnam, plusieurs projets de conservation marine ont été lancés pour restaurer les écosystèmes. Dans la baie de Nha Trang, un projet de restauration des récifs coralliens, mené depuis 2015, a permis de restaurer plus de 15 ha de récifs endommagés, avec un taux de survie des coraux artificiels supérieur à 70%.

Dans la réserve marine de Cù Lao Chàm (Hôi An), un programme de conservation mis en œuvre depuis 2009 protège plus de 16.000 ha de mer, renforce la sensibilisation environnementale et réduit la surpêche. Chaque année, la région accueille plus de 200.000 visiteurs, générant environ 30 millions de dollars de revenus.

Des campagnes de nettoyage des plages sont régulièrement organisées, comme celle intitulée "Ensemble pour une mer bleue", coordonnée par GreenHub au Centre. Des milliers de bénévoles collectent chaque année des tonnes de déchets, contribuant ainsi à la réduction de la pollution et à la sensibilisation du public.

Ces efforts contribuent non seulement à préserver l’environnement marin, mais aussi à maintenir la valeur économique du tourisme côtier. En protégeant les paysages et les ressources marines, les régions maritimes attirent davantage de visiteurs. Le secteur touristique encourage un modèle de tourisme sans déchets (zero-waste tourism), impliquant la réduction des plastiques à usage unique, le recyclage et le soutien à des pratiques respectueuses de l’environnement.

Mobilisation contre les déchets plastiques

Le 8 juin, près de 10.000 bénévoles ont participé à la campagne "Agir pour une mer bleue", organisée dans plusieurs provinces et grandes villes par le Fonds pour un avenir vert de Vingroup. En une heure, 72 tonnes de déchets ont été collectées et plus de 17 ha de littoral nettoyés. L’initiative a ravivé l’esprit de responsabilité communautaire et la conscience écologique.

L’impact de ces campagnes va au-delà de leur réalisation immédiate : les bénévoles deviennent des "noyaux verts", inspirant leur entourage à s'engager pour l’environnement.

Chaque touriste joue aussi un rôle essentiel. Par exemple, Phi Thai Ha (Hanoï) évite le plastique à usage unique et privilégie les circuits écologiques. Les adultes donnent l’exemple en jetant les déchets au bon endroit et encouragent les enfants à participer aux activités de nettoyage organisées par les agences de voyages ou les collectivités.

Conscient de la gravité des déchets plastiques, le Vietnam a adopté plusieurs politiques de gestion. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié des critères environnementaux pour les établissements touristiques, visant à éliminer l’usage du plastique à usage unique.

Un tourisme maritime durable nécessite la coopération entre l’État, les entreprises et les communautés. La promotion de l’écotourisme, l’application de technologies vertes et la sensibilisation sont des axes concrets. Le président de l’Association vietnamienne du tourisme, Vu Thê Binh, appelle les acteurs du secteur à rechercher des alternatives au plastique.

Le tourisme durable n’est pas seulement la responsabilité du secteur, mais aussi celle de chaque citoyen et voyageur. Protéger l’environnement marin, c’est préserver des ressources précieuses pour que les générations futures puissent, elles aussi, découvrir les plages vierges du Vietnam.

