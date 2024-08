Favoriser le développement de l’économie circulaire dans la filière riz

La production et la transformation de riz génèrent actuellement une grande quantité et diversité de sous-produits. La réutilisation de ces sous-produits pourrait apporter des avantages économiques significatifs et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la plupart des sous-produits sont mal utilisés, entraînant des déchets et un impact négatif sur l'environnement.