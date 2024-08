Un programme d'accélération unique en son genre pour l'efficacité énergétique

Le programme d'accélération unique en son genre pour l'efficacité énergétique, qui fait partie du projet d'accélération des start-up innovantes pour l'efficacité énergétique (AIS4EE), est financé par l'Union européenne (UE) dans le cadre du programme UE - Vietnam de transition énergétique durable, hébergé par le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Destiné à favoriser l'innovation en matière d'efficacité énergétique, le programme vise à attirer des investissements dans des projets de pointe pour l'efficacité énergétique dans les secteurs de l'industrie, des transports et de la construction écologique.

Les candidatures au programme sont désormais ouvertes. Les équipes sélectionnées suivront un programme de formation de neuf semaines dirigé par des experts et seront encadrées dans l'écosystème des start-ups et dans le domaine de l'efficacité énergétique.

La dotation totale du programme est de 35.000 USD pour les trois meilleures start-ups et de 10.000 USD pour les trois meilleures équipes de jeunes. En outre, les équipes auront la possibilité de participer à des événements de pitching (présentation de projets pour la levée de fonds) nationaux et internationaux pour appeler à des investissements allant jusqu'à un million de dollars auprès de Touchstone Partners et de partenaires stratégiques de capital-risque.

En promouvant l'investissement dans des projets d'efficacité énergétique, le programme vise à soutenir le Programme national d'efficacité énergétique pour la période 2019-30 (VNEEP 3), qui vise à réaliser entre 8 et 10% d'économies sur la consommation énergétique nationale totale d'ici 2030 et à contribuer aux ambitions de zéro émission nette du Vietnam.

VNA/CVN