Changement climatique : près de 18.000 milliards de dôngs pour aider le delta du Mékong

>> Les typhons se forment plus près des côtes en raison du changement climatique

>> Mangues, avocats et litchis dans les vergers grecs, fruits du changement climatique

La réunion, présidée par le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyên Hoàng Hiêp, a vu la participation de responsables de différents ministères, agences centrales et de dix provinces du delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Les participants ont travaillé sur le projet de résilience climatique et de transformation intégrée du delta du Mékong MERIT – WB11, d’un budget total de 17.759 milliards de dôngs (741 millions d'USD). Sur ce total, 13.092 milliards de dôngs (545 millions d'USD) proviennent de prêts, 4.288 milliards de dôngs de fonds de contrepartie et 379 milliards de dôngs d’aides.

Le projet sera mis en œuvre dans dix provinces du delta du Mékong que sont Dông Thap, Tiên Giang, Bên Tre, Kiên Giang, Bac Liêu, Hâu Giang, Soc Trang, Trà Vinh, Cà Mau et An Giang, pour accroître la résilience climatique des activités de production agricole et des communautés rurales locales, créer des emplois et augmenter les revenus des populations locales.

Le Premier ministre a approuvé la proposition de projet en mars dernier. Pour l’heure, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prépare un rapport d'étude de préfaisabilité du projet, lequel devrait être soumis au Premier ministre pour approbation en octobre 2024.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Bac Liêu, Huynh Huu Tri, les projets MERIT (Mekong Delta Climate Resilience and Integrated Transformation) sont nécessaires pour aider les provinces du delta du Mékong à répondre au changement climatique, à lutter contre l'intrusion saline, à renouveler leurs modèles de production et à assurer les moyens de subsistance des populations.

VNA/CVN