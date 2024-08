Le Vietnam à la 2e réunion ministérielle de la Communauté asiatique zéro émission

Photo : VNA/CVN

La conférence visait à discuter des efforts pour atteindre "zéro émission nette", encourager la participation des unités commerciales aux efforts de décarbonation et organiser un forum de mise en réseau des entreprises pour renforcer la coopération à l'avenir.

Selon Pham Van Tan, directeur adjoint du Département du changement climatique du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, à ce jour, le Vietnam et ses partenaires japonais ont identifié plus de 80 projets qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre de l'AZEC. Dans les temps à venir, des entreprises japonaises et d’autres pays de l'AZEC travailleront avec le gouvernement et les partenaires vietnamiens pour mettre en œuvre des projets.

L’AZEC fait partie de l'initiative de réduction des émissions, initiée pour la première fois par le Premier ministre japonais lors de la COP26 et officiellement lancée lors du Sommet du G20 à Bali en 2022. Les pays membres de l'AZEC comprennent l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, les Philippines, le Cambodge, le Laos, Brunei et l'Australie.

Dans le cadre de la réunion, 70 nouveaux protocoles d'accord ont été signés. La réunion a également abouti à de nombreux résultats importants, notamment la deuxième Déclaration commune des ministres de l'AZEC.

En particulier, le lancement du Centre asiatique zéro émission (Asia Zero Emission Centre) à cette occasion revêt une grande importance. Il est situé à l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA) à Jakarta.

En participant au forum des affaires dans le cadre de la réunion, le Vietnam a partagé ses efforts dans l'utilisation efficace de l'énergie, dans le but d'atteindre la neutralité carbone.

VNA/CVN