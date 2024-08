Le vice-PM Trân Hông Hà demande de promouvoir le solaire en toiture

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé mardi 13 août de simplifier les procédures d’enregistrement du développement, la mise en œuvre des investissements, la construction et la prise de livraison de la production d’énergie solaire en toiture autoproduite et autoconsommée.

S’adressant à une réunion en format hybride avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, le groupe Électricité du Vietnam (EVN) et d’autres parties prenantes sur le décret relatif aux mécanismes et politiques visant à encourager le développement de l’énergie solaire en toiture.

Le Vietnam s’efforcera d’ici 2030 d’avoir 50% des immeubles de bureaux et 50% des maisons résidentielles utilisant l’énergie solaire en toiture autoproduite et autoconsommée (pour la consommation sur place, et non pour la vente au réseau électrique national).

L’élaboration de ce décret doit s’aligner sur le Plan directeur national de l’énergie pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 (NPDP 8) dans un esprit de responsabilité commune pour assurer la sécurité énergétique et répondre aux besoins du développement socio-économique, a-t-il indiqué.

Il y a encore beaucoup de place pour le développement de l’énergie solaire en toiture dans le Nord. Par conséquent, il faut mettre en place des politiques pour encourager l’investissement et le développement efficace de cette filière, a-t-il poursuivi.

Le directeur général du groupe Électricité du Vietnam, Nguyên Anh Tuân, a fait savoir lors de la réunion que le Nord dispose actuellement d’environ 700 MW d’énergie solaire en toiture, tandis que la capacité du système peut recevoir environ 7.000 MW.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de simplifier la réglementation relative à l’octroi des certificats d’enregistrement pour le développement de l’énergie solaire autoproduite et autoconsommée dans les ménages et les bureaux.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce doit examiner et convenir d’un taux de vente des surplus d’électricité photovoltaïque en toiture autoproduite et autoconsommée au réseau électrique national de 20% de sa capacité installée réelle.

Le dirigeant a demandé de trouver des solutions de gestion technique pour contrôler la capacité des sources d’énergie en toiture autoproduite et autoconsommée connectées au réseau électrique national, en particulier le réseau électrique moyenne tension, afin d’assurer la sécurité de l’ensemble du réseau.

