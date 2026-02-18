Cân Tho roule pour le Championnat national de moto sur circuit 2026

La deuxième édition du Championnat national de moto sur circuit 2026 débutera le 20 février dans la province de Cân Tho, dans le Delta du Mékong, promettant une journée riche en action pour les passionnés de sports mécaniques.

>> Investir dans les infrastructures de recharge, dynamisant le marché des motos électriques

>> VinFast atteint un record de ventes de 406.453 véhicules en 2025

Photo : suckhoemoitruong/CVN

Cette année, une soixantaine d’athlètes s’affronteront dans les catégories professionnelles et amateurs. Chaque course opposera trois à quatre participants, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour le tour suivant.

Truong Công Quôc Viêt, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Cân Tho, a déclaré que l’événement mettra en scène des compétitions passionnantes, avec de nombreux pilotes talentueux en lice pour la première place.

La course s’inscrit dans le cadre des festivités "Célébration de la Glorieuse Fête - Célébration de l’Année du Cheval 2026".

Depuis des années, le stade de Cân Tho est un lieu prisé pour les courses de moto pendant le Nouvel An lunaire. Ces compétitions sont devenues bien plus que de simples événements sportifs : elles se sont transformées en une forme de divertissement unique qui attire un large public désireux d’encourager les pilotes.

Le tournoi est organisé par le Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Cân Tho en collaboration avec la Fédération vietnamienne de cyclisme et de sports mécaniques (VCF).

VNA/CVN