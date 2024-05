Le Festival des fruits de Tiên Giang 2024

Le Festival des Fruits de la province de Tiên Giang (Sud) aura lieu du 10 au 12 juin sur la place Hùng Vuong, dans la ville de My Tho, province de Tiên Giang. De nombreuses marques renommées seront mises à l’honneur lors de cet événement, comme la mangue Hoà Lôc, la pomme étoilée Lo Rèn, le durian Ngu Hiêp, le pitaya Cho Gao, la cerise Go Công, l’ananas Tân Lâp, la sapotille Mac Bac Kim Son, le longane Nhi Quy, le corossol Tân Phu Dông…

Cet événement d'envergure régionale, organisé par le Comité populaire de la province de Tiên Giang en coopération avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, présentera au public une variété de fruits de la province de Tiên Giang ainsi que d’autres villes et provinces du delta du Mékong. De nombreux fruits de la province de Tiên Giang sont connus et exportés vers le marché international.

Pays des fruits

La province de Tiên Giang compte actuellement plus de 82.000 ha de plantations fruitières, la plus grande superficie du delta du Mékong, pour une production annuelle estimée à 1,6 million de tonnes. Les fruits de la province sont principalement exportés vers des marchés tels que la Chine, les États-Unis, le Japon, la Republique de Corée et la Nouvelle-Zélande.

"En 2023, les exportations de fruits de Tiên Giang ont dépassé 23 865 tonnes, pour une valeur de 45,7 millions d’USD. Au cours des quatre premiers mois de 2024, Tiên Giang a exporté environ 11.000 tonnes de fruits, soit une augmentation de 82,1 % par rapport à la même période de l'année dernière, avec une valeur d'exportation de près de 21 millions d’USD, soit une hausse de 86,6% par rapport à la même période de l'année dernière", a déclaré Nguyên Van Mân, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et du développement rural.

La province de Tiên Giang possède la plus grande superficie de culture d'ananas du delta du Mékong avec une superficie de 15.082 ha, pour un rendement moyen de 17 tonnes par hectare et une production de plus de 257.843 tonnes par an. La superficie d’ananas est concentrée dans les communes de Thanh My, My Phuoc, Hung Thanh, Thanh Tân, Thanh Hoa, Tân Hòa Dông, Tân Lâp 1 et Tân Lâp 2. Le district de Cai Lay compte environ 9.013 ha de durians, comprenant de nombreuses variétés, avec une production annuelle moyenne de 197.119 tonnes pour un rendement moyen de 22 tonnes par ha. Les zones de culture de durians sont concentrées dans les communes de Ngu Hiêp, Tam Binh, Long Trung et Long Tiên.

Le fruit du dragon Cho Gao est également une marque célèbre de Tiên Giang. La superficie dédiée au fruit du dragon dans le district de Cho Gao est estimée à 7.000 ha, pour une production annuelle de plus de 150.000 tonnes. Tiên Giang possède actuellement une superficie de culture de mangues Hoà Lôc de plus de 1.579 ha, concentrée principalement le long de la rivière Tiên, dans les districts de Cai Bè et Nam Cai Lây, avec une production annuelle estimée à 35.926 tonnes. Le district de Cai Bè représente également la superficie la plus importante de culture de mangues de la province de Tiên Giang.

Mettre en lumière les marques de fruits de Tiên Giang

Selon M. Mân, le Festival des fruits de Tiên Giang vise à affirmer la valeur des marques de fruits spécialisés de la province de Tiên Giang, de la région du delta du Mékong et de l'industrie fruitière du pays. Il offre un espace propice et des opportunités pour promouvoir des maillons de chaîne de valeur durables pour l'industrie agricole du Vietnam.

Sous le thème "Émotions tropicales", l’événement présente de nombreuses activités diffusées en direct à la télévision. Des programmes spectaculaires et des performances artistiques, porteurs du message de la "civilisation des jardins" du Mékong. Le comité d’organisation honorera et récompensera à cette occasion des modèles agricoles durables, des entreprises de transformation et de commerce œuvrant sur le marché du fruit.

Les visiteurs auront notamment accès à un espace culinaire, des concours de délicieux plats à base de fruits, des initiations aux arts d'arrangement et de disposition de de fruits, et pourront déguster différents types de fruits. Des courses à pied avec des costumes de fruit, ainsi qu'un carnaval seront également proposées.

De plus, des programmes de promotion du commerce et de transfert technologique auront lieu tout au long du festival, notamment dans un espace d'exposition, de promotion et d'échange de fruits et de produits à base de fruits, des produits OCOP des provinces et des districts, ainsi qu'un espace d'innovation présentant des modèles, des idées, et des résultats de recherche de l'industrie fruitière.

À cela s’ajoute l’introduction de solutions technologiques et techniques vers une transformation verte et circulaire, la foire industrielle et commerciale du delta du Mékong – Tiên Giang 2024, et la semaine des fruits de spécialité mis en vente dans un certain nombre de réseaux de distribution modernes à travers le pays.

Dans le cadre du festival, une série de colloques et d'activités de symposium seront organisés, notamment un colloque sur l'amélioration de la capacité et des compétences pour promouvoir les fruits et les produits à base de fruits sur les plateformes de commerce électronique, combinant des activités de vente en direct et des conférences de promotion commerciale. De plus, il y aura un colloque sur l'établissement d'un modèle de chaîne de durian durable sur le marché international, des ateliers "Experts et Jardiniers", ainsi qu'une conférence sur la promotion du tourisme rural dans les jardins de Tiên Giang, et une cérémonie d'annonce de la carte touristique numérique "Explorer les jardins de fruits tropicaux".

À cette occasion, l'Association du durian de la province de Tiên Giang et le Club de l’industrie du durian du Vietnam seront officiellement créés.

Texte et photos : Truong Giang/CVN