E-sport : les joueurs vietnamiens ambitionnent de s’installer sur la scène internationale

La VIRESA joue un rôle clé dans la mise en place du système de compétition, l’élaboration des règlements techniques et des règles de jeu, la formation des ressources humaines, tout en représentant le Vietnam dans les activités de coopération internationale.

Depuis 2020, la VIRESA ne cesse d’améliorer son cadre opérationnel : elle a publié des règlements pour plusieurs jeux populaires, tels que Mobile Legends : Bang Bang, League of Legends, Audition PC, PUBG Mobile, tout en organisant une série de tournois tant au niveau local qu’au niveau national.

Professionnalisation et empreinte internationale

Selon la VIRESA, l’année 2025 constitue une "année charnière", marquant la participation du Vietnam à de nombreux événements sportifs internationaux majeurs : les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), ainsi que les phases qualificatives des World Esports Games, précurseurs des Jeux olympiques de l’e-sport prévus en Arabie saoudite en 2027. Il s’agit d’un tournant stratégique, qui ne reflète pas seulement les capacités compétitives, mais constitue également une occasion pour l’e-sport vietnamien d’affirmer sa marque sur la scène mondiale.

Photo : Thanhniên/CVN

Dans ce contexte, les programmes de coopération en matière de formation des ressources humaines sont renforcés, notamment à travers des protocoles d’accord signés avec la KeSPA (Corée du Sud), FPT Polytechnic ainsi que plusieurs universités, en vue du développement des infrastructures phygitales - une forme de sport hybride combinant sport électronique (e-sport) et sport physique. Ces initiatives, lancées depuis 2024, visent à accompagner les nouvelles tendances mondiales de l’e-sport.

Le Vietnam a officiellement intégré l’arène e-sport internationale à l’occasion des 30es SEA Games, remportant d’emblée ses premiers succès. Lors des 31es SEA Games organisés sur son sol, les équipes vietnamiennes ont remporté un total de quatre médailles d’or dans les disciplines Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile et Arena of Valor.

Un an plus tard, aux 32es SEA Games organisés au Cambodge, le Vietnam a de nouveau marqué les esprits en décrochant la médaille d’or dans la discipline League of Legends et la médaille d’argent dans celle de Wild Rift.

Lors des Asian Esports Games 2024, l’équipe vietnamienne d’Arena of Valor a remporté la médaille d’argent, tandis que les joueurs de Street Fighter 6 ont décroché la médaille de bronze - le meilleur résultat obtenu à ce jour par le Vietnam dans une discipline individuelle de combat.

Des clubs professionnels, tels que GAM E-sports, Saigon Buffalo, Team Flash ou encore Vikings Esports, forgent leur image de marque à l’échelle internationale.

En particulier, le championnat Vietnam Championship Series (VCS) est devenu une plateforme clé, permettant aux joueurs vietnamiens de participer au Mid-Season Invitational (MSI) et au Championnat du monde de League of Legends.

Des noms comme Levi, Slayder ou Artifact sont aujourd’hui bien connus de la communauté de l'e-sport mondiale. Plusieurs joueurs vietnamiens ont été recrutés pour évoluer dans des ligues en République de Corée, à Taïwan (Chine) ou en Thaïlande, signe d’une reconnaissance croissante de leurs compétences par la scène mondiale.

Un marché à fort potentiel

Selon la VIRESA, le Vietnam compte plus de 28,2 millions de joueurs d’e-sports, dont environ 15,7 % constituent un public fidèle suivant régulièrement les compétitions sur des plateformes comme Facebook Gaming, YouTube ou TikTok.Ce chiffre impressionnant place le pays parmi les plus grandes communautés e-sports d’Asie du Sud-Est, derrière seulement l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande.

Selon Lê Quang Tu Do, directeur de l’Autorité de la radiodiffusion, de la télévision et de l’information électronique (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), à la fin de l’année 2024, les revenus du secteur du jeu vidéo au Vietnam ont atteint 13,663 milliards de dôngs (environ 525 millions de dollars), plaçant le pays au 5ᵉ rang mondial, avec un taux de croissance 2,5 fois supérieur à la moyenne mondiale et une progression de 8,8% par rapport à 2023.

Fait marquant : les revenus générés par les utilisateurs internationaux au profit des développeurs vietnamiens ont dépassé les 2.000 milliards de dôngs. Grâce à une communauté de joueurs jeune, dynamique et familière avec les technologies, l’e-sport s’impose progressivement comme un vecteur d’éducation aux compétences transversales : développement des réflexes, du sens stratégique, du travail en équipe - autant de qualités devenues essentielles dans la société contemporaine.

Photo : VIRESA/CVN

Dans sa vision à l’horizon 2030, la VIRESA définit trois piliers de développement : la structuration d’un système de compétitions nationales conforme aux standards internationaux, incluant le championnat national, les tournois de qualification régionaux, les compétitions scolaires, universitaires ainsi que les tournois amateurs, afin de bâtir un écosystème compétitif intégré ; le développement des ressources humaines et des infrastructures e-sport, en collaboration avec FPT, des universités et des partenaires étrangers pour former des entraîneurs, commentateurs, arbitres et techniciens spécialisés ; et enfin, l’organisation d’événements phygitaux, combinant compétitions e-sport avec tourisme, musique et divertissement, dans une approche de sport multi-plateforme.

La VIRESA s’est également fixé pour objectif de promouvoir l’accueil de compétitions internationales, en proposant notamment l’organisation d’un tournoi annuel intitulé "Asian Invitational", réunissant entre huit et douze nations asiatiques venues s’affronter au Vietnam. En cas de réussite, cet événement constituerait un tremplin vers une future candidature du Vietnam pour accueillir les Jeux olympiques d’e-sports.

Un point notable est le soutien des autorités sportives vietnamiennes à la reconnaissance de l’e-sport comme discipline médaillable dans les grandes compétitions. De nombreuses localités ont intégré l’e-sport aux programmes de sport scolaire ainsi qu’aux Jeux sportifs nationaux.

L’accompagnement des entreprises constitue également un levier important pour le développement du secteur. Certains groupes technologiques ont mis en place des plateformes de compétition, organisé des tournois sous licence et soutenu financièrement les athlètes dans leurs participations internationales. Ces initiatives visent à améliorer la qualité des performances tout en dynamisant l’économie créative du Vietnam.

Actuellement, la VIRESA et les éditeurs de jeux ont pris en charge l’organisation des compétitions e-sports lors des 31ᵉ et 32ᵉ éditions des SEA Games, entièrement financées par des fonds sociaux mobilisés (environ 50 à 70 milliards de dôngs par édition).

Avec un nombre de joueurs considérable, un système de compétitions professionnelles, des ressources humaines bien formées et une orientation stratégique claire, le Vietnam a pleinement le potentiel de devenir une puissance de l’e-sport en Asie dans un avenir proche.

En tant qu’actrice centrale, la VIRESA s’attache à construire un écosystème e-sport vietnamien moderne, durable, intégré et porteur d’identité nationale.

À l’ère numérique, cette orientation s’impose à la fois comme une tendance incontournable et comme une stratégie affirmée pour asseoir la position du Vietnam sur la scène mondiale de l’e-sport.

NDEL/VNA/CVN