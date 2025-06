Le Vietnam souhaite nouer des relations globales avec la Hongrie

Le Parti et l'État vietnamiens souhaitent toujours développer une coopération amicale et multiforme avec la Hongrie et ses partis politiques, dont le Parti socialiste hongrois (MSZP), fondée sur la confiance, la compréhension et le respect mutuels, a déclaré Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission des politiques et stratégies.

Lors d'une réception à Hanoï mardi 3 juin pour une délégation du MSPZ conduite par son président Komjáthi Imre, en visite au Vietnam du 2 au 7 juin, Trân Luu Quang a salué cette visite, qui coïncide avec le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, la décrivant comme un témoignage des liens étroits entre le PCV et le MSZP et de l'amitié traditionnelle entre les deux nations.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens sont toujours reconnaissants à la Hongrie pour son soutien sincère et son aide tout au long de la lutte passée du Vietnam pour la libération nationale, puis pour sa reconstruction et son développement, notamment par la formation de milliers de fonctionnaires et d'ingénieurs vietnamiens pour le Parti, l'État et les secteurs économiques clés du pays, a déclaré Trân Luu Quang.

Félicitant le Vietnam pour ses réalisations au cours des cinq dernières décennies sous la direction avisée du PCV, Komjáthi Imre a salué les progrès positifs des relations bilatérales, affirmant que le MSZP, ainsi que tous les partis politiques hongrois, soutenaient pleinement les efforts du gouvernement hongrois pour promouvoir l'amitié traditionnelle et une coopération étroite et substantielle avec le Vietnam.

Les deux parties se sont engagées à consolider leur héritage de 75 ans de collaboration, convenant de faciliter les échanges entre le PCV et le MSZP aux niveaux bilatéral et multilatéral. Ces efforts visent à approfondir le partenariat global bilatéral au service de la paix, de la coopération et du développement dans un contexte de défis mondiaux et régionaux complexes.

Soulignant une approche centrée sur le peuple en matière de politique et de développement, les deux parties se sont engagées à soutenir le renforcement des relations entre le Vietnam et la Hongrie dans des domaines de force mutuelle, notamment des domaines traditionnels tels que l'éducation, la formation, la culture et les échanges interpersonnels, afin de perpétuer les belles valeurs et traditions fondées et nourries par le Président Hô Chi Minh et les générations successives de dirigeants des deux pays.

