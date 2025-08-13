Renforcer la sécurité du transport aérien pour un essor durable

Constatant la croissance rapide du transport aérien vietnamien, mais aussi les risques potentiels pour la sûreté et la sécurité, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la Directive n°21/CT-TTg visant à renforcer les mesures dans ce domaine, en affirmant le principe : "Ne jamais échanger la sûreté et la sécurité aériennes contre quelque raison que ce soit".

>> Croissance du trafic aérien pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai

>> Le marché vietnamien du transport aérien prouve sa croissance

Photo : VNA/CVN

Selon les données du ministère des Transports (aujourd'hui ministère de la Construction), en 2024, le transport aérien vietnamien a accueilli 75,5 millions de passagers (+4% sur un an) et transporté 1,29 million de tonnes de fret (+21%). Les six premiers mois de 2025 enregistrent déjà des chiffres dépassant ceux d’avant la pandémie de COVID-19.

Cependant, parallèlement à cet essor, plusieurs incidents ont suscité l’attention, tels que des collisions mineures d’aéronefs à l’aéroport international de Nôi Bài, des retards et annulations de vols prolongés, ou encore des cyberattaques visant des systèmes liés à l’aviation. Ces événements rappellent la nécessité d’une vigilance accrue.

La Directive souligne qu’aucune infraction, même minime, ne doit être tolérée car elle peut engendrer de graves conséquences. La sûreté et la sécurité doivent primer sur toute considération économique ou opérationnelle. Un système de gestion conforme aux normes internationales doit être établi et maintenu, garantissant une surveillance efficace et continue.

Le ministère des Transports est chargé de finaliser le projet de loi remplaçant la Loi sur l’aviation civile, afin de renforcer le cadre juridique, d’investir dans l’amélioration des infrastructures aéroportuaires et moderniser les équipements techniques, de renforcer la capacité de surveillance de la sécurité et de la sûreté aériennes et de développer une véritable culture de la sécurité au sein de l’ensemble du secteur.

Le ministère de la Police doit coopérer à la construction et à la mise en œuvre de lois et réglementations pertinentes, prévenir et neutraliser les menaces de terrorisme, de troubles à l’ordre public et d’interférences illicites, coordonner les forces intersectorielles opérant dans les aéroports et appliquer les technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle et la biométrie, dans les procédures de contrôle de sécurité.

Le ministère de la Défense est chargé de réviser et compléter les réglementations relatives à la gestion des aéronefs sans pilote et à leurs opérations, identifier et publier les zones interdites ou restreintes aux vols, coopérer avec les organes compétents pour traiter toute intervention illicite dans les activités aéronautiques.

Les Comités populaires des provinces et villes disposant d’aéroports doivent prévenir les actes dangereux, notamment l’utilisation de lasers, le lâcher de cerfs-volants, la présence d’oiseaux ou d’animaux errants à proximité des pistes, sensibiliser les habitants des zones avoisinantes aux lois et réglementations en matière de sécurité et de sûreté aériennes.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé à la Télévision nationale du Vietnam (VTV), à la Voix du Vietnam (VOV) et à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) de mener des campagnes de communication sur la culture de la sécurité aérienne, de sensibiliser aux risques et de réfuter les informations erronées ou malveillantes.

Les transporteurs aériens doivent respecter strictement les normes de sécurité, améliorer la qualité des services et garantir la ponctualité, maintenir un système efficace de gestion de la sécurité, assurer l’entretien des appareils conformément aux réglementations et intensifier les inspections internes, faire respecter aux pilotes toutes les procédures opérationnelles, notamment lors du roulage, du décollage et de l’atterrissage.

Sur les tâches du gestionnaire de la navigation aérienne, la Société vietnamienne de gestion du trafic aérien (Vietnam Air Traffic Management Corporation) doit faire en sorte que le personnel, notamment les contrôleurs aériens, applique rigoureusement les règlements, maintenir et moderniser les équipements de navigation et de surveillance et améliorer la précision des prévisions météorologiques pour soutenir la planification et l’exploitation des vols en toute sécurité.

En promulguant cette directive, le chef du gouvernement réaffirme que le développement rapide du secteur aérien doit aller de pair avec la sûreté et la sécurité, éléments essentiels à la confiance des passagers et au positionnement du Vietnam comme destination aérienne fiable au niveau international.

VNA/CVN