Vietnam - Cuba : une amitié historique tournée vers un avenir durable

À l'occasion du 65 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba en 2025, le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Gerardo Peñalver Portal, a réaffirmé le caractère spécial, fidèle et exemplaire de l’amitié bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), il a qualifié cette relation fraternelle d’héritage inestimable et d’exemple spécial dans les relations internationales, transcendant les distances géographiques ainsi que les différences historiques et culturelles.

L’année 2025, désignée comme Année de l’amitié Vietnam - Cuba, offre une occasion de célébrer ce patrimoine commun.Saluant les énormes potentiels de développement des relations bilatérales, Gerardo Peñalver Portal a affirmé l’engagement de son pays à poursuivre la construction d’une coopération globale, efficace, substantielle et durable.

Selon lui, les deux pays ont consolidé une alliance nourrie par une coopération active dans des domaines clés tels que l’agriculture, les énergies renouvelables et la santé.

Sur le plan économique, la coopération bilatérale connaît une croissance remarquable, avec des échanges commerciaux atteignant 134,7 millions de dollars au cours des huit premiers mois de 2024, soit une hausse de 187% en glissement annuel, selon le journal Nhân Dân (Le Peuple).

Le Vietnam est actuellement le premier investisseur asiatique à Cuba, avec au moins sept projets actifs représentant plus de 160 millions de dollars de capitaux engagés. La collaboration s’illustre notamment dans la production de riz, mais s’étend aussi à la culture de café, de maïs et à l’aquaculture.

La solidarité entre les deux nations s’est également manifestée dans le domaine de la santé, notamment pendant la pandémie de COVID-19, lorsque le Vietnam a été l’un des premiers pays à acquérir cinq millions de doses du vaccin cubain Abdala, en plus d’avoir reçu un don de 150.000 doses.

La coopération se poursuit dans les secteurs de la biotechnologie et de la production pharmaceutique.

Photo : VNA/CVN

Gerardo Peñalver Portal a notamment exprimé sa profonde gratitude pour les dons de riz du peuple vietnamien, les qualifiant de puissant symbole de soutien et de solidarité.

Sur la scène multilatérale, Cuba apprécie hautement la position constante du Vietnam appelant à la levée de l’embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis. Les deux pays se soutiennent mutuellement au sein des organisations internationales et partagent un large consensus sur plusieurs grandes questions mondiales d’intérêt commun.

Gerardo Peñalver Portal a estimé que les campagnes de mobilisation et de dons, notamment en riz, régulièrement menées par des organisations, des entreprises et des particuliers vietnamiens, apportent à Cuba un soutien précieux et une grande source d’encouragement moral. La présence stable des entreprises vietnamiennes, malgré les défis, témoigne selon lui d’une volonté, d’une fidélité et d’un engagement prometteur pour le présent et l’avenir.

Évoquant les résultats de la 8e consultation politique des deux ministères des Affaires étrangères, il a précisé que les deux parties avaient discuté de questions essentielles pour promouvoir leurs relations. Il a réaffirmé l’engagement politique de Cuba à défendre les principes d’autodétermination et de respect du droit international dans toutes les enceintes multilatérales.

La signature d’un Plan de consultation politique pour la période 2026–2028 a été particulièrement mise en avant, constituant un cadre concret pour affirmer que l’amitié bilatérale repose sur des actions et des progrès tangibles, au-delà des symboles.

Vietnam, deuxième partenaire commercial de Cuba en Asie

Il a ajouté que de nombreux exemples, tels que le maintien régulier d’échanges politiques de haut niveau, témoignent de la profonde affection, de la confiance et de la solidité des liens bilatéraux.

Le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial de Cuba en Asie et le premier investisseur de la région dans la Zone spéciale de développement de Mariel.

Pour l’avenir, le vice-ministre cubain a insisté sur la nécessité de se concentrer sur trois priorités : la diversification des relations économiques, le renforcement de la coopération scientifique et agro-industrielle, et la promotion des échanges entre les peuples, notamment les jeunes générations.

Des projets clés seront mis en œuvre pour soutenir la recherche, le développement, la production et la commercialisation au Vietnam de produits pharmaceutiques et biotechnologiques cubains. La coopération dans le secteur de l’énergie sera également intensifiée.

Cette année, Cuba a mis en place le groupe de recherche sur Hô Chi Minh, et il est prévu de créer un groupe équivalent sur Fidel Castro Ruz au Vietnam, ainsi que de lancer des projets éditoriaux autour de ses réflexions à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance en 2026.

Adressant un message aux peuples vietnamien et cubain, Gerardo Peñalver Portal a affirmé que, malgré la distance géographique et les différences linguistiques, l’aspiration commune demeure de renforcer la présence mutuelle entre les deux pays.

VNA/CVN