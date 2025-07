Hô Chi Minh-Ville

Commémoration du 72e anniversaire de l’attaque de la caserne Moncada à Cuba

Le matin du 28 juillet, l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) et d’autres unités associées ont organisé une rencontre commémorative du 72 e anniversaire de l’attaque de la caserne Moncada (26 juillet 1953 - 26 juillet 2025) et lancé un programme de soutien à la construction de systèmes d’énergie solaire dans les écoles primaires cubaines, à l’occasion du 65 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (1960-2025).

>> Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération médiatique

>> Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité historique et renforcent leur coopération bilatérale

>> Vietnam - Cuba : une amitié historique tournée vers un avenir durable

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Lôc Hà, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que cet événement marquant le 72e anniversaire du soulèvement historique de Moncada et la campagne conjointe de soutien à l’installation de systèmes d’énergie solaire dans les écoles cubaines témoignent de la profonde et durable amitié entre les peuples vietnamien et cubain, un sentiment forgé au fil des épreuves.

Nguyên Lôc Hà a déclaré que l’amitié entre le Vietnam et Cuba est un magnifique symbole de solidarité internationale, bâtie au prix du sang et des efforts de nombreuses générations. Aujourd’hui, si le Vietnam a accompli de nombreuses avancées en matière d’innovation et de développement, Cuba est confrontée à de grandes difficultés, notamment une grave crise énergétique qui affecte profondément tous les aspects de la vie quotidienne, en particulier dans le domaine de l’éducation.

Systèmes d’énergie solaire dans les écoles cubaines

Selon M. Lôc Hà, dans un esprit d’entraide, de fraternité et de loyauté indéfectible envers Cuba, la HUFO et l’Association d’amitié Vietnam-Cuba de Hô Chi Minh-Ville appellent la communauté vietnamienne à s’unir et à contribuer à l’installation de systèmes d’énergie solaire dans les écoles cubaines.

"L’aide à la construction de systèmes d’énergie solaire pour les écoles primaires cubaines ne se limite pas à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves ; elle incarne aussi la solidarité internationale et le partage du peuple vietnamien avec ses amis cubains en ces temps difficiles. C’est une action concrète destinée à renforcer et approfondir les relations privilégiées entre le Vietnam et Cuba, des relations qui ont fait leurs preuves tout au long de l’histoire", a affirmé M. Lôc Hà.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, remerciant le Comité du Parti, le Comité populaire ainsi que la population de Hô Chi Minh-Ville pour leurs sentiments et leurs actes de soutien humanitaires envers le peuple cubain, Ariadne Feo Labrada, consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que cette cérémonie de commémoration célébrait les valeurs fondamentales de l’humanité : l’amitié, la solidarité et l’internationalisme.

Ariadne Feo Labrada a rappelé qu’au fil des ans, Cuba et le Vietnam ont cultivé une relation privilégiée, sincère et solidaire dans tous les domaines. L’un des aspects les plus importants demeure la solidarité et les échanges humains, un facteur qui contribue naturellement à resserrer l’amitié entre les deux nations.

Reconnaissant le soutien que le Vietnam a apporté et continue d’apporter au peuple cubain, notamment en cette période difficile, Ariadne Feo Labrada a exprimé, au nom du Parti, du gouvernement et du peuple cubains, sa gratitude envers le gouvernement, le monde des affaires, les amis de Cuba et l’ensemble du peuple vietnamien, en particulier le Comité du Parti, le Comité populaire, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville, la HUFO et l’Association d’amitié Vietnam - Cuba de Hô Chi Minh-Ville, pour cette campagne humanitaire porteuse de valeurs essentielles pour la jeune génération cubaine. Elle s’est dite convaincue que les relations entre Cuba et le Vietnam resteront toujours un exemple éclatant dans les relations internationales.

Photo : VNA/CVN

Selon le comité d’organisation, le programme de mobilisation et de soutien pour la construction de systèmes d’énergie solaire dans les écoles primaires cubaines est mis en œuvre conjointement par la HUFO, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et plusieurs agences de presse locales, de ce jour jusqu’au 30 novembre 2025. Dès la cérémonie de lancement, le comité d’organisation a reçu le soutien de 12 unités, entreprises et philanthropes, pour un montant total de plus de 1,6 milliard de dôngs.

Tân Dat/CVN