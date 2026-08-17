Campagne des 500 jours et nuits : 30 restes de martyrs retrouvés au parc Lê Thi Riêng en deux jours

Depuis le 23 juin, les forces chargées de la recherche, du regroupement et de l’identification des restes de martyrs sur ce site ont retrouvé au total 351 restes, dont 318 dépouilles individuelles et 33 dépouilles réparties dans huit fosses communes, soit deux dans la zone A et six dans la zone B.

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Photo: VNA/CVN

Les 15 et 16 août, l’équipe chargée de la recherche et du regroupement des restes de martyrs, relevant du Commandement de Hô Chi Minh-Ville, a traité quelque 500m³ de terre et de débris et retrouvé 30 restes de martyrs au parc Lê Thi Riêng, dans le quartier de Hoa Hung.

Dans la zone A, 24 restes de martyrs ainsi que 15 ensembles d’objets ont été retrouvés, contre six restes et un ensemble d’objets dans la zone B.

Depuis le 23 juin, les forces chargées de la recherche, du regroupement et de l’identification des restes de martyrs sur ce site ont retrouvé au total 351 restes, dont 318 dépouilles individuelles et 33 dépouilles réparties dans huit fosses communes, soit deux dans la zone A et six dans la zone B. Des objets accompagnant les restes ont également été retrouvés dans 198 cas.

Photo: VNA/CVN

Ces derniers jours, les cadres et soldats de l’équipe ont intensifié les opérations afin d’accélérer les recherches. Malgré les fortes chaleurs durant la journée et les averses soudaines, notamment dans l’après-midi, ils travaillent en plusieurs équipes, y compris le week-end, afin de mener à bien cette mission.

Le 14 août, le général de brigade Nguyên Thanh Trung, commissaire politique du Commandement de Hô Chi Minh-Ville et vice-président permanent du Comité de pilotage municipal chargé de la recherche, du regroupement et de l’identification des restes de martyrs, a affirmé la détermination des forces armées municipales à surmonter les conditions météorologiques difficiles pour achever les opérations au parc Lê Thi Riêng avant novembre 2026.

VNA/CVN