La police lao saisit près de 1,5 tonne de drogue

Selon la police, une enquête a commencé début juillet 2024 après avoir reçu des informations sur un groupe vendant et transportant de grandes quantités de drogue de la capitale Vientiane, via la route nationale 13, jusqu'à la ville de Khamkeut dans la province de Bolikhamxay. La drogue devait être expédiée vers les pays voisins. Le 29 juillet, les forces de l'ordre ont contrôlé deux véhicules suspects, dont un Toyota Fortuner et un camion, saisissant 44 sacs de drogue totalisant 1.449 kilogrammes dissimulés dans le camion à 22 roues. Les trois suspects impliqués ont été arrêtés sur place. Les autorités laotiennes élargissent l'enquête pour traquer d'autres individus impliqués dans ce réseau de trafic de drogue à grande échelle.

VNA/CVN