L'ASEAN et la Chine encouragent les paiements transfrontaliers

>> Renforcement du Partenariat ASEAN - Chine

>> L'ASEAN s'engage à approfondir son partenariat stratégique global avec la Chine

>> La Chine soutient le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale

La coopération monétaire entre les deux parties s'est considérablement développée, notamment grâce aux échanges bilatéraux de devises et au développement de systèmes de paiement transfrontaliers par QR, permettant aux entreprises et aux particuliers d'effectuer des paiements plus rapidement et plus facilement.

Actuellement, une centaine de banques des pays de l'ASEAN ont rejoint, directement ou indirectement, le Système de paiement interbancaire transfrontalier en RMB (CIPS). Ce système continue de s'améliorer, contribuant au rôle croissant du RMB dans le commerce et l'investissement dans la région.

La Chine promeut activement la connectivité des réseaux de paiement transfrontaliers avec les pays de l'ASEAN. Au Cambodge, des paiements bidirectionnels par code QR ont été lancés, permettant aux touristes chinois d'utiliser des portefeuilles électroniques tels que WeChat Pay et Alipay sur des sites comme Angkor Wat, tandis que les touristes cambodgiens peuvent utiliser des portefeuilles Bakong pour scanner des codes QR et effectuer des paiements en Chine.

Des modèles similaires sont en cours d'extension à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, notamment la Malaisie et le Vietnam. Récemment, UnionPay International, NAPAS et de grandes banques chinoises et vietnamiennes ont signé un accord visant à promouvoir la connectivité des paiements par code QR entre les deux pays.

En Malaisie, la Banque populaire de Chine (BPC) a indiqué que la plateforme bilatérale de transactions en monnaie locale se consolidait progressivement, grâce à des politiques de soutien toujours plus strictes.

Selon la BPC, au premier trimestre de cette année, le nombre de transactions par code QR au Cambodge via Cloud QuickPass et les portefeuilles UnionPay a plus que doublé par rapport à la même période l'année dernière, atteignant un niveau record.

Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'ASEAN a atteint 6.990 milliards de RMB (environ 959 milliards de dollars) en 2024, soit une hausse de 9% sur un an, représentant 15,9% du total des échanges extérieurs de la Chine. Parallèlement, le volume des paiements en RMB entre les deux parties a augmenté de 35%, représentant 28% du total des échanges bilatéraux.

Les données de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ont montré que le RMB était la troisième monnaie de paiement commerciale mondiale en 2024, représentant 5,8% des transactions. Au premier trimestre 2025, la valeur des transactions en RMB entre la Chine et la Malaisie a atteint 102 milliards de RMB (quatre milliards de dollars), en hausse de 27% sur un an, tandis que les transactions avec le Cambodge ont atteint cinq milliards de RMB (686 millions de dollars), soit une hausse de 45% par rapport à la même période en 2024.

VNA/CVN