Cà Mau achève son programme d'éradication de l'habitat précaire avec cinq mois d'avance

La province de Cà Mau, à l'extrême sud du pays, a achevé son programme d'éradication des logements précaires et insalubres, avec près de trois mois d'avance sur le plan local et cinq mois sur le calendrier national.

Au 17 juin, la province avait atteint son objectif de soutenir la construction et la rénovation de 4.400 logements (achevant l'objectif fixé), pour un budget total de plus de 235 milliards de dôngs (environ 9 millions de dollars).

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence organisée le 18 juin pour faire le bilan du programme, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Hô Hai, a souligné que ce programme témoignait de la force de l'unité nationale et des efforts collectifs de l'ensemble du système politique et de la société.

Plusieurs localités ont atteint leurs objectifs plus tôt que prévu, notamment la ville de Cà Mau et les districts de Ngoc Hiên, Trân Van Thoi et Dam Doi. Dans de nombreuses zones, les niveaux de soutien ont dépassé la norme.

Le responsable a salué les orientations décisives des autorités centrales, l'implication proactive de tous les niveaux et secteurs, ainsi que le soutien solide des entreprises, des personnes et des organisations généreuses tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province.

Cependant, a-t-il noté, compte tenu des risques persistants liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles, la vulnérabilité du logement demeure. La province continuera donc d'examiner les dossiers et de mettre en œuvre des politiques de soutien pour aider les résidents à stabiliser leur vie.

À cette occasion, Cà Mau a lancé un nouveau programme de soutien aux moyens de subsistance pour les ménages pauvres, en situation de quasi-pauvreté, bénéficiaires des politiques publiques et issus des minorités ethniques pour la période 2025-2027.

La province a également honoré 16 organisations et particuliers pour leur contribution au programme d'éradication de l'habitat précaire. Des certificats de mérite du président du Comité populaire provincial ont été décernés à 75 collectifs et 154 particuliers pour leurs réalisations exceptionnelles dans le cadre de mouvements d'émulation.

VNA/CVN