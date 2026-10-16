Cà Mau prépare la reprise de ses liaisons aériennes

Après plus d’un an de travaux de modernisation, l’aéroport de Cà Mau devrait accueillir de nouveau des vols commerciaux à compter du 29 novembre 2026. Cette remise en service doit améliorer la connectivité de l’extrême-sud du Vietnam, stimuler les échanges économiques et renforcer l’attractivité de la province.

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Photo : CTV/CVN

La reprise du trafic commercial à l’aéroport de Cà Mau entre dans sa phase finale. La liaison avec Hô Chi Minh-Ville, opérée par Vietnam Airlines, doit être rétablie le 29 novembre, a annoncé Pham Thanh Lâm, directeur de l’aéroport.

Selon les horaires prévus, un vol quotidien reliera les deux villes dans chaque sens. L’appareil quittera Hô Chi Minh-Ville à 12h50 pour arriver à Cà Mau à 13h55. Le vol retour décollera à 14h50 et atterrira dans la métropole du Sud à 15h50. Les deux rotations seront assurées par des Airbus A321. Les billets sont annoncés entre 924.000 et 964.000 dôngs, frais d’émission inclus.

Cette première desserte doit faciliter les déplacements entre Cà Mau et l’un des principaux centres économiques du pays, en réduisant les contraintes liées aux trajets terrestres. Elle devrait notamment profiter aux voyageurs d’affaires, aux habitants de la province et aux visiteurs souhaitant découvrir cette région méridionale.

Les autorités locales ne comptent cependant pas s’en tenir à cette seule liaison. La province travaille avec la Airports Corporation of Vietnam (ACV) et la direction de l’aéroport à l’ouverture d’autres lignes intérieures. La connexion avec Hanoï, dans les deux sens, figure parmi les priorités envisagées pour élargir les possibilités de déplacement entre l’extrême sud et le nord du pays.

La réouverture de l’aéroport intervient au terme d’un programme de modernisation et d’extension considéré comme l’un des projets d’infrastructure majeurs de la province. Pour respecter le calendrier fixé à la fin novembre 2026, les entreprises chargées des travaux ont renforcé leurs moyens et multiplié les équipes sur le terrain, avec des interventions menées de jour comme de nuit.

Selon Nguyên Lê Tu, directeur de la gestion du projet, plus de 400 ouvriers et des centaines d’engins et d’équipements sont mobilisés pour accélérer les travaux sur la piste. Le chantier du terminal est, pour sa part, achevé à plus de 95%. Les équipes s’attachent désormais à finaliser plusieurs éléments, notamment les systèmes de sonorisation et d’éclairage ainsi que les aménagements extérieurs.

La dernière ligne droite exige une coordination étroite entre les entreprises, les équipes d’exécution et les responsables du projet. L’objectif est de terminer les différentes installations et de les remettre à l’exploitant dans les délais prévus. Au-delà du respect du calendrier, le suivi technique et le contrôle de la qualité doivent garantir la durabilité des ouvrages et les conditions nécessaires à leur exploitation.

La modernisation de l’aéroport représente ainsi un investissement structurant pour Cà Mau. Elle doit permettre à cette province de l’extrême sud de disposer d’équipements mieux adaptés aux besoins du transport aérien et de préparer l’élargissement progressif de son réseau de desserte.

La remise en service ne dépend pas uniquement de l’achèvement des infrastructures au sol. La sécurité de la navigation aérienne constitue également une condition essentielle avant l’accueil des vols commerciaux.

À cette fin, la Vietnam Air Traffic Management Corporation a organisé des vols d’étalonnage afin de vérifier les performances techniques des radars et leur capacité à assurer la surveillance de l’espace aérien. Ces contrôles permettent de confirmer le bon fonctionnement des équipements dans des conditions réelles, avant leur mise en exploitation.

Nguyên Hoàng Giang, directeur de la société à responsabilité limitée chargée des techniques de gestion du trafic aérien, indique que huit vols de contrôle ont été réalisés, à des altitudes comprises entre 1.000 pieds et le niveau de vol FL300, conformément aux profils préétablis.

Les résultats des essais ont confirmé que les radars secondaires installés à Cà Mau satisfaisaient aux exigences de surveillance de l’espace aérien dans l’extrême sud du Vietnam. Les équipages ont également effectué plusieurs tests complémentaires portant notamment sur l’identification des aéronefs et la reconnaissance des codes d’urgence.

L’ensemble de ces vérifications a permis d’évaluer le fonctionnement des installations au regard des normes et recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Cette étape technique contribue à préparer l’exploitation de l’aéroport dans des conditions conformes aux exigences de sécurité aérienne.

Le développement de l’aéroport s’inscrit dans une stratégie à long terme. Selon le plan d’aménagement pour la période 2021-2030, l’installation doit atteindre la catégorie 4C, avec une capacité prévue de 1 million de passagers et de 1.000 tonnes de fret par an.

Cette classification permettra l’exploitation d’appareils de code C, notamment les Airbus A320 et A321 ou des avions équivalents. Le dispositif prévoit également des procédures d’approche et d’atterrissage adaptées, avec une approche de catégorie I à l’extrémité 27 et une procédure simplifiée à l’extrémité 09.

Les ambitions se prolongent au-delà de 2030. À l’horizon 2050, la capacité annuelle devrait atteindre 3 millions de passagers et 3.000 tonnes de marchandises, tandis que l’aéroport conserverait son classement en catégorie 4C. Cette perspective traduit la volonté de renforcer progressivement les capacités de transport aérien de Cà Mau en fonction des besoins futurs.

Pour les autorités provinciales, la mise à niveau de l’aéroport constitue un levier important pour améliorer les connexions avec les autres régions du pays. Des liaisons plus directes avec Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et d’autres destinations nationales doivent faciliter les déplacements des personnes, soutenir les activités économiques et rendre les échanges commerciaux plus fluides.

Au-delà de sa fonction de transport, l’aéroport est appelé à jouer un rôle dans la transformation économique de Cà Mau. En améliorant l’accessibilité de la province, il devrait contribuer à attirer davantage de visiteurs, à faciliter la circulation des marchandises et à créer des conditions plus favorables à l’investissement.

Photo : CTV/CVN

Pour le secteur touristique, la reprise des vols commerciaux représente une possibilité d’élargir les marchés émetteurs et de simplifier l’organisation des séjours. Une meilleure connexion avec les grandes villes du pays pourrait également favoriser les déplacements professionnels et renforcer les liens entre les entreprises locales et leurs partenaires dans d’autres régions.

L’amélioration des infrastructures aériennes doit, en outre, s’articuler avec le développement du réseau de transport dans son ensemble. Une connectivité accrue peut ainsi contribuer à renforcer l’attractivité du territoire, à soutenir les activités de services et à ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises implantées dans la province.

Les autorités locales voient donc dans la modernisation de l’aéroport bien davantage qu’un simple projet de transport. En réduisant l’éloignement géographique de Cà Mau par rapport aux grands centres économiques, cette infrastructure est appelée à devenir un facteur de compétitivité et un moteur du développement régional.

La reprise des vols, prévue le 29 novembre 2026, constituera une première étape concrète dans cette dynamique. À terme, l’élargissement des liaisons aériennes, associé à la modernisation des équipements et à l’amélioration des capacités d’accueil, doit contribuer à soutenir les ambitions de croissance à deux chiffres de la province dans les années à venir.

Thao Nguyên/CVN