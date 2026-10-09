L’aéroport de Cà Mau devrait reprendre ses vols le 29 novembre

L’aéroport de Cà Mau doit reprendre ses vols commerciaux le 29 novembre après plus d’un an de travaux de modernisation, renforçant ainsi les liaisons avec les principaux pôles économiques.

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Photo : VNA/CVN

Pham Thanh Lâm, directeur de l’aéroport de Cà Mau, a indiqué que Vietnam Airlines assurerait des vols quotidiens aller-retour entre Cà Mau et Hô Chi Minh-Ville à bord d’Airbus A321.

Les vols au départ de Hô Chi Minh-Ville sont programmés pour décoller à 12h50 et atterrir à Cà Mau à 13h55, tandis que les vols retour partiront à 14h50 pour arriver à 15h50.

Les tarifs varieront entre 924.000 et 964.000 VND (environ 35 à 37 USD), frais de billetterie inclus.

M. Lâm a indiqué que la liaison avec Hô Chi Minh-Ville serait rétablie en priorité, tandis que les autorités provinciales collaborent avec la société Airports Corporation of Vietnam pour développer d’autres services intérieurs, notamment des vols reliant Cà Mau à Hanoï.

Les équipes de construction travaillent jour et nuit pour achever la modernisation de l’aéroport avant la réouverture prévue.

Selon Nguyên Lê Tu, directeur du projet d’agrandissement de l’aéroport, plus de 400 ouvriers et des centaines d’engins ont été mobilisés pour accélérer la construction de la piste.

Photo : VNA/CVN

Le terminal passagers est achevé à plus de 95%, les travaux restants se concentrant sur les systèmes de sonorisation et d’éclairage ainsi que sur les aménagements périphériques.

Parallèlement, la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam a mené huit missions d’inspection en vol pour évaluer les performances des radars et la sécurité opérationnelle.

Nguyên Hoàng Giang, directeur de la filiale chargée des services techniques de contrôle aérien, a déclaré que ces inspections avaient confirmé la conformité des stations radar de surveillance secondaire de Cà Mau aux exigences opérationnelles.

Des tests supplémentaires concernant l’identification des aéronefs et les codes d’urgence ont également satisfait aux normes recommandées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Dans le cadre du plan de développement 2021-2030, l’aéroport de Cà Mau sera modernisé pour répondre aux normes du code 4C de l’OACI, lui permettant d’accueillir des appareils de type Airbus A320 et A321 ou des modèles équivalents.

Sa capacité prévue atteindra un million de passagers et 1.000 tonnes de fret par an d’ici 2030, pour passer à trois millions de passagers et 3.000 tonnes de fret d’ici 2050.

Les autorités provinciales escomptent que cet aéroport modernisé renforcera les liaisons avec Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et d’autres pôles économiques, favorisant ainsi le tourisme, le commerce et les investissements tout en soutenant les ambitions de croissance économique de la province.

VNA/CVN