Vietnam - Suisse : un désir commun d’approfondir le partenariat global

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, les 17 et 18 octobre, l’ambassadeur de Suisse, Thomas Gass, a accordé une interview au Courrier du Vietnam , axée sur la portée de l’événement ainsi que le renforcement de la coopération économique, scientifique et francophone bilatérale.

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Photo : Hông Anh/CVN

Monsieur l’ambassadeur, la visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, constituera un jalon majeur dans les relations bilatérales, déjà élevées au rang de partenariat global début 2025. Comment évaluez-vous sa portée et sa signification ?

Le Vietnam et la Suisse entretiennent des liens de longue date. Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 11 octobre 1971. Il faut rappeler qu’à cette époque-là, le monde était très différent, tout comme le Vietnam. À ce moment-là, la Suisse et quelques autres pays occidentaux ont décidé de s’engager dans une relation diplomatique bilatérale avec le Vietnam, faisant ainsi confiance à la trajectoire positive de développement du pays.

Depuis 1971, la Suisse s’est investie dans la coopération internationale et humanitaire, puis, depuis une quinzaine d’années, dans une coopération économique visant à promouvoir la projection du pays dans une économie globalisée et à renforcer le rôle du Vietnam dans l’économie mondiale.

Donc, pour nous, ce jalon de la visite présidentielle ce mois-ci et la signature prochaine de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont deux moments forts qui montrent que ces efforts portent leurs fruits des deux côtés de ce partenariat et de cette amitié.

S’agissant de la visite officielle au Vietnam du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, elle intervient en effet à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales et fait suite au récent établissement du partenariat global entre les deux pays.

La Suisse et le Vietnam ont identifié le renforcement de la coopération économique, des échanges commerciaux et des investissements comme des priorités pour les relations bilatérales. Cette visite sera l’occasion de consolider davantage ces liens et de les faire progresser dans d’autres domaines comme les sciences et technologies, l’innovation, la finance et le développement durable. Les deux parties échangeront également sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Un autre temps fort de cette visite sera la signature de l’Accord de libre-échange entre l’AELE (dont la Suisse est l’un des quatre États membres) et le Vietnam, suite à la conclusion fructueuse des négociations en juillet 2026. Ce texte devrait insuffler une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux et aux investissements entre la Suisse et le Vietnam. La visite sera également l’occasion d’échanger des mémorandums d’entente, des lettres d’intention ainsi que d’autres accords, illustrant la diversité et la profondeur du partenariat global entre les deux pays.

Photos : VNA/CVN

Vous venez d’aborder la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE comme l’un des moments clés de cette visite. Quelles en seront, selon vous, les retombées sur les relations commerciales Vietnam - Suisse après cette signature ?

Nous attendons des retombées majeures. Comme vous le savez, on est actuellement dans un monde ébranlé par une tendance à se fier plus aux pouvoirs économiques et politiques des pays, plutôt qu’à la prévisibilité du cadre économique et du cadre politique international. Or, en signant un accord de libre-échange à ce moment précis, nous affirmons que le Vietnam, la Suisse et les autres pays membres de l’AELE font le choix de la prévisibilité, de l’engagement réciproque, des promesses tenues, ainsi que d’une confiance fondée sur des normes internationales et sur des engagements fiables.

Les avancées dans les engagements en matière de réductions tarifaires dans cet accord permettront aux deux parties d’impulser les échanges commerciaux. Nous nous réjouissons de l’engagement du Vietnam à réduire les tarifs douaniers et promouvoir le commerce des machines, des composantes techniques, ainsi que des produits pharmaceutiques, qui permettront au pays de mieux se projeter et d’optimiser son intégration dans les chaînes de valeur internationales et le commerce international.

Photos : VNA-VGP/CVN

Le Vietnam a inauguré début 2026 son Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. En tant que pays fort d’expertise dans le secteur banco-financier, quelles sont les orientations concrètes de la Suisse pour coopérer avec le Vietnam et l’appuyer dans ce domaine ?

Nous saluons l’évolution et l’ambition du système bancaire au Vietnam. La Suisse est un partenaire de longue date de la Banque d’État du Vietnam, mais aussi des banques commerciales, notamment dans les domaines de la formation et de la réglementation. Nous sommes convaincus, sur la base de l’expérience suisse, qu’un système bancaire national solide est essentiel pour permettre à un centre financier international de se développer et de rayonner.

Notre coopération s’est donc portée davantage sur le système bancaire national que sur le Centre financier international. Mais je suis persuadé que ce partenariat de longue date et la base solide ainsi établie contribueront dans la durée à une meilleure projection internationale des services bancaires vietnamiens.

L’éducation, la recherche et l’innovation constituent des domaines de coopération dynamique entre les deux pays. Comment évaluez-vous le potentiel et la marge de progression de la coopération bilatérale dans ces secteurs ?

Vous avez abordé des domaines dans lesquels nous voulons coopérer étroitement avec le Vietnam, surtout en ce qui concerne la recherche et la coopération scientifique. À ce propos, nous entretenons une coopération étroite entre le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et son équivalent au Vietnam, la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED).

Il y a déjà eu deux appels à projets et une vingtaine de projets conjoints financés par les deux pays, impliquant les meilleures universités de part et d’autre. Nous espérons que l’année prochaine, il y aura un troisième appel à projets. Il s’agit donc d’une coopération majeure dans ce domaine. Mais j’aimerais aussi souligner que beaucoup d’entreprises suisses opérant au Vietnam investissent considérablement dans la formation de leur personnel, qu’il s’agisse de la formation technique ou de celle des cadres. Nous sommes aussi très investis dans la formation des cadres dans le système bancaire, ainsi que dans le secteur du tourisme.

Photos : VNA/CVN

Le Vietnam et la Suisse sont tous deux membres actifs de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Comment les deux pays peuvent-ils tirer davantage parti de ce cadre multilatéral pour renforcer leur compréhension mutuelle et approfondir leurs relations bilatérales ?

Au sein de la Francophonie, je vois qu’il y a un grand potentiel pour que la Suisse découvre la beauté, la gentillesse et l’hospitalité du Vietnam et de sa population, et vice-versa. Et je crois qu’un des axes essentiels de cette compréhension, c’est évidemment la langue française. Pour les Suisses de la partie francophone, comme je le suis moi-même, cela fait toujours très chaud au cœur d’arriver au Vietnam et de pouvoir communiquer dans la langue de Molière avec des Vietnamiens francophones.

Nous nous félicitons de l’engagement du Vietnam au sein de la communauté francophone, tant au niveau régional qu’international. Et nous nous réjouissons que cet espace francophone ne se limite pas à la promotion de la langue française, mais promeuve également la coopération entre les pays membres de l’OIF dans divers domaines tels que l’éducation, la recherche, et tout particulièrement le développement du tourisme. Et cela doit continuer, car nous sommes appelés à construire un multilatéralisme à géométrie variable dans le monde d’aujourd’hui.

Propos recueillis par Hông Anh et Bùi Phuong/CVN