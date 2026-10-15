Phu Quôc confirme son attractivité touristique internationale

Pour la deuxième année consécutive, l’île de Phu Quôc a été élue île préférée d’Asie en 2026 par les lecteurs de Condé Nast Traveler , avec 95,26 points. Cette distinction, associée à la forte croissance du nombre de visiteurs, confirme l’attrait de l’île, porté par ses paysages naturels, son offre de loisirs et ses infrastructures touristiques en développement.

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Le 6 octobre, l’édition américaine de Condé Nast Traveler a publié les résultats des Readers’ Choice Awards 2026. L’île de Phu Quôc (province d’An giang) arrive en tête du classement des îles préférées d’Asie avec 95,26 points sur 100, devant notamment Boracay, Palawan, Bali, Phuket et Koh Samui.

En tête du classement asiatique

L’île figure pour la cinquième année consécutive dans le classement américain et conserve sa première place en Asie pour la deuxième année de suite. Dans l’édition britannique, elle se classe deuxième en Asie avec 98,26 points, derrière Palawan. Côn Đảo occupe la cinquième place, faisant du Vietnam le seul pays à compter deux îles dans le top 5 asiatique de ce classement.

Photo : VNE/CVN

Organisés depuis 1988, les Readers’ Choice Awards reposent sur les votes des lecteurs du magazine. L’édition 2026 a recueilli près de 800.000 participations. Les paysages, les plages, la gastronomie, les services et l’hospitalité figurent parmi les critères d’évaluation des îles.

Ces distinctions accompagnent la progression du tourisme local. Au cours des neuf premiers mois de 2026, Phu Quôc a accueilli environ 8,57 millions de visiteurs, dont plus de 1,92 million d’étrangers, soit des hausses respectives de 30% et 60% sur un an. Les recettes touristiques ont atteint près de 46.000 milliards de dôngs, en hausse de près de 50% par rapport à 2025.

Photo : VNE/CVN

Une offre touristique diversifiée

Photo : VNE/CVN

Située dans le golfe de Thaïlande, dans la province d’An Giang, Phu Quôc s’étend sur environ 589 km². Ses plages de sable blanc, ses eaux limpides et la richesse de ses écosystèmes marins constituent ses principaux atouts.

Au sud, la plage de Bai Sao, les petites îles accessibles depuis le port d’An Thoi et le téléphérique de Hon Thom attirent les amateurs de baignade, de plongée et de découverte maritime. Le pont du Baiser, long d’environ 800 mètres et composé de deux branches séparées par un intervalle de 30 cm, est devenu un site emblématique pour admirer le coucher du soleil.

Les spectacles multimédias "Kiss of the Sea" (Baiser de la mer) et "Symphony of the Sea" (Symphonie de la mer), accompagnés de feux d’artifice nocturnes, complètent cette offre de loisirs. Au nord, le parc national de Phu Quôc, qui couvre plus de 31.400 ha, permet de découvrir forêts tropicales, montagnes, cascades et ruisseaux.

L’île valorise également son patrimoine culinaire et artisanal, notamment à travers le gỏi cá trích (salade de hareng), le bún quậy (bouillon de vermicelles de riz à des fruits de mer), la fabrication de saumure de poisson, la culture du poivre et la production de perles. Une offre d’hébergement diversifiée, allant des complexes haut de gamme aux établissements de différentes catégories, répond aux besoins variés des visiteurs.

Photo : VNE/CVN

Des infrastructures en plein développement

Photo : VNTravel/CVN

L’amélioration de la connectivité et des infrastructures constitue un autre levier de croissance. Sun PhuQuoc Airways a commencé ses opérations commerciales en novembre 2025, tandis que plusieurs projets liés à la préparation de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 sont en cours, dont l’agrandissement de l’aéroport, la construction d’un centre de conférences et d’expositions, d’une salle polyvalente et de nouvelles infrastructures de transport, notamment une ligne de train léger sur rail (LRT).

L’offre d’hébergement doit également s’étoffer, avec de nouveaux projets à Hon Thom et à Bai Dât Do. Ce dernier secteur prévoit plus de 7.000 chambres dans une première phase, avec un objectif proche de 20.000 chambres à terme.

La progression des infrastructures, des capacités d’accueil et des activités touristiques renforce ainsi la position de Phu Quôc sur le marché international, au-delà de ses seuls atouts naturels.

Photo : VNE/CVN

Mai Quynh/CVN