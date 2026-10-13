De la croissance quantitative à la performance compétitive

La Résolution N°68-NQ/TW sur le développement du secteur privé fixe un objectif ambitieux : porter à deux millions le nombre d’entreprises en activité d’ici à 2030 et faire émerger au moins 20 grandes entreprises capables de participer aux chaînes de valeur mondiales.

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Photo : Lê Dông/VNA/CVN

Au-delà de ces objectifs quantitatifs, l’enjeu est de faire évoluer le modèle de développement des entreprises. Une grande partie d’entre elles restent de petite ou de très petite taille et disposent de ressources financières, technologiques et humaines limitées. Cette situation peut freiner leurs investissements, leur capacité d’innovation et leur accès aux marchés internationaux.

L’amélioration de la productivité, la diversification des marchés et la montée en gamme des produits et services deviennent ainsi des priorités. Pour les entreprises vietnamiennes, il s’agit non seulement d’accroître leur présence à l’étranger, mais aussi de prendre une part plus importante aux activités à forte valeur ajoutée au sein des chaînes de production mondiales.

Dans cette perspective, le programme destiné à accompagner 1.000 entreprises pionnières sur la période 2026-2030, approuvé par le Premier ministre dans la décision N°631/QĐ-TTg du 6 avril 2026, vise notamment à soutenir 200 entreprises à forte croissance et à favoriser l’intégration approfondie d’au moins 20 entreprises aux chaînes de valeur mondiales.

La concrétisation de ces ambitions suppose toutefois un environnement favorable : des institutions plus efficaces, un meilleur accès au financement et aux infrastructures, des ressources humaines qualifiées, ainsi qu’un cadre propice à la science, à la technologie et à l’innovation.

L’amélioration de la compétitivité passe également par un dialogue étroit entre les entreprises et les pouvoirs publics. À cet égard, la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) joue un rôle d’intermédiaire en relayant les préoccupations du secteur privé et en contribuant à l’élaboration de propositions visant à améliorer le cadre réglementaire et l’environnement des affaires.

Au cours de son mandat 2021-2026, la VCCI a participé à l’examen de 2.250 projets de textes juridiques et formulé des contributions à leur sujet. Elle a également organisé des conférences et des séminaires réunissant les acteurs économiques et les autorités concernées. Ces activités illustrent l’importance de la concertation pour élaborer des politiques mieux adaptées aux besoins des entreprises.

Pour la période 2026-2031, l’enjeu sera de poursuivre cet accompagnement en mettant davantage l’accent sur les besoins concrets des entreprises : accès aux ressources, amélioration de la gouvernance, développement des compétences et renforcement de leur capacité à saisir les opportunités offertes par l’intégration économique internationale.

La coopération entre les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et les entreprises apparaît d’autant plus nécessaire que les objectifs de développement du secteur privé exigent des efforts coordonnés. Il s’agit de créer les conditions permettant aux entreprises de se développer, de se moderniser et de s’affirmer comme des acteurs plus solides sur les marchés régionaux et mondiaux.

La transformation numérique constitue un autre levier essentiel de cette évolution. L’adoption des outils numériques et de l’intelligence artificielle peut aider les entreprises à mieux connaître leurs marchés, à élargir leur clientèle, à améliorer leur communication et à optimiser leurs opérations.

Photo : VNA/CVN

L’Académie de croissance des petites entreprises, lancée le 30 septembre 2026 par l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, en coopération avec l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce et Meta, illustre cette orientation.

Le programme propose des formations en ligne portant notamment sur l’utilisation de plateformes telles que Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, la publicité numérique, l’intelligence artificielle générative, la sécurité des comptes et la protection de la propriété intellectuelle. L’objectif est d’aider les petites entreprises et les jeunes entrepreneurs à mieux exploiter les outils numériques pour développer leurs activités.

Au-delà de la maîtrise technique, la transformation numérique implique également une évolution des méthodes de gestion et des stratégies commerciales. Pour les petites structures, souvent limitées en ressources, l’accès à des formations adaptées peut constituer un moyen concret d’accroître leur visibilité, de nouer de nouveaux contacts commerciaux et de renforcer leur capacité d’adaptation.

L’efficacité de cette transformation dépendra néanmoins de la capacité des entreprises à intégrer ces outils dans leur fonctionnement quotidien et à développer les compétences nécessaires pour en tirer pleinement parti.

À l’approche de 2030, le défi du Vietnam ne consiste pas seulement à accroître le nombre d’entreprises, mais aussi à faire émerger un tissu entrepreneurial plus performant, innovant et résilient.

Photo : VNA/CVN

La compétitivité passe par la modernisation des modes de production, la transformation numérique, le développement des ressources humaines et une participation accrue aux réseaux de production internationaux.

Pour franchir ce nouveau cap, les entreprises devront pouvoir s’appuyer sur un environnement des affaires favorable, des mécanismes d’accompagnement adaptés et une coopération plus étroite entre les acteurs économiques. C’est à cette condition que la dynamique entrepreneuriale pourra se traduire par une croissance durable et une présence renforcée du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

Câm Sa/CVN