À Đồng Tháp, les produits OCOP dynamisent l’économie rurale

Dans le Delta du Mékong, Đồng Tháp mise sur les produits OCOP pour valoriser ses spécialités agricoles, développer le tourisme rural et renforcer les revenus des producteurs. Une stratégie qui privilégie la transformation locale et les filières à forte valeur ajoutée.

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Dans le Sud du pays, la province de Đồng Tháp entend faire de ses ressources agricoles et culturelles un moteur de développement. Pour la période 2025-2030, elle inscrit la valorisation des produits locaux parmi ses priorités stratégiques, en encourageant leur rapprochement avec le tourisme rural. L’ambition est de dépasser une production souvent dispersée pour créer des filières mieux organisées, capables de générer davantage de valeur sur place.

Le programme OCOP, sigle de l’expression anglaise "One Commune One Product" (À chaque commune son produit), vise à valoriser les spécialités propres à chaque territoire et à stimuler l’économie rurale. Đồng Tháp compte actuellement 889 produits certifiés : 704 classés trois étoiles, 181 quatre étoiles et quatre cinq étoiles. Ils sont portés par 395 acteurs économiques, parmi lesquels 46 coopératives, 105 entreprises, 242 producteurs individuels et deux groupements coopératifs.

Pour élargir les débouchés, les autorités provinciales encouragent la présentation et la vente des produits OCOP dans les sites de tourisme communautaire et agricole. Le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement accompagne notamment l’aménagement d’espaces commerciaux, grâce à des aides destinées aux équipements, aux présentoirs et à la signalétique. La promotion passe également par le portail touristique provincial.

À Mỹ Thọ, The Mango Trail Farmstay illustre cette démarche. Le site fait découvrir les spécialités liées à la mangue, fruit emblématique de la région, et met notamment en valeur les mangues de Cao Lãnh certifiées OCOP. Les visiteurs découvrent également l’histoire de Đồng Tháp Mười, vaste plaine marécageuse du Delta du Mékong, autrefois caractérisée par ses zones humides et aujourd’hui largement mise en valeur par l’agriculture.

Selon Hồ Thị Thu Thủy, responsable du site, cette immersion dans la vie rurale et la mémoire des pionniers constitue l’un des principaux attraits pour les visiteurs vietnamiens et étrangers.

À Vĩnh Hựu, le site de tourisme vert Thiên Ân propose une autre approche. Son jardin rassemble plus d’une centaine d’espèces de plantes médicinales, tandis que des légumes et des herbes aromatiques servent à préparer les plats et les boissons proposés aux visiteurs. Ces derniers peuvent découvrir la fabrication d’encens, s’initier à la culture du riz, préparer des biscuits ou observer les installations de culture du cordyceps, un champignon utilisé dans certaines préparations traditionnelles.

Les produits OCOP à base de ce champignon sont également proposés à la vente sur place. Pour Trần Thị Luôn, directrice adjointe de Thiên Ân, cette vitrine permet de mieux faire connaître la gamme et de nouer un lien direct avec les consommateurs.

Au-delà de l’accueil touristique, la province veut renforcer la qualité et la compétitivité de ses produits. Son programme OCOP pour 2026-2030 prévoit une meilleure valorisation des ressources agricoles, des savoir-faire traditionnels et du patrimoine écologique, en lien avec le développement rural, la transition numérique, l’économie verte et l’économie circulaire.

À Mỹ Tịnh An, la coopérative Thiên Phúc valorise les récoltes locales à travers cinq produits certifiés OCOP : le fruit du dragon à peau jaune, sa version séchée, la banane et le pomelo séchés, ainsi qu’une infusion de corossol. Deux d’entre eux ont obtenu trois étoiles. La coopérative prépare par ailleurs des dossiers de certification pour des confiseries à base de ce fruit et des graines séchées.

Son directeur, Nguyễn Hữu Phúc, voit dans ces nouvelles productions un moyen de mieux valoriser les récoltes. Les fruits qui ne répondent pas aux exigences de l’exportation peuvent rester sans débouchés et être détruits lorsque l’offre est abondante. La transformation permettrait de limiter ces pertes et d’atténuer les effets du phénomène de "bonne récolte, mauvais prix", qui fragilise les revenus agricoles.

La commune compte neuf produits OCOP. Selon Hồ Trung Hiếu, vice-président du Comité populaire communal, les autorités souhaitent renforcer les liens entre producteurs, améliorer la traçabilité grâce à l’identification des zones de culture et des installations de conditionnement, et encourager l’application de techniques agricoles adaptées.

À Long Hưng, la coopérative agricole Đông Nghi mise sur le durian lyophilisé. Son produit phare a obtenu quatre étoiles OCOP ainsi qu’une reconnaissance nationale parmi les produits industriels remarquables. Sur ses 15 références, 14 sont classées quatre étoiles. Ces fruits transformés, faciles à transporter et à conserver, séduisent notamment les touristes qui souhaitent rapporter des spécialités locales de leur séjour.

La commune recense 17 produits OCOP, dont 14 classés quatre étoiles. Son vice-président, Võ Văn Dũng, souligne la volonté des autorités locales d’aider les coopératives à élargir leur production et à développer des circuits de commercialisation durables, conformément aux orientations nationales en faveur de l’économie privée et collective.

Le Service provincial de l’industrie et du commerce contribue lui aussi à cet effort en organisant des espaces de présentation et de vente. Pour son directeur adjoint, Đặng Văn Tuấn, ces initiatives doivent faciliter l’accès au marché, inciter les producteurs à améliorer la qualité et renforcer la notoriété des marques locales.

D’ici à 2030, Đồng Tháp vise au moins 1.352 produits OCOP, soit 463 de plus qu’aujourd’hui, dont 942 classés trois étoiles, 400 quatre étoiles et au moins dix cinq étoiles. Les priorités porteront sur les produits transformés, les filières agricoles majeures, l’artisanat et les spécialités associées au tourisme rural.

Au-delà de l’augmentation du nombre de certifications, l’enjeu sera de consolider les débouchés et de mieux répartir la valeur créée entre les différents acteurs des filières. En rapprochant production agricole, transformation et accueil touristique, Đồng Tháp entend ainsi faire de ses spécialités locales un levier durable pour l’emploi, les revenus des producteurs et la vitalité de ses campagnes.

Huong Giang - Diêu Thuy/CVN