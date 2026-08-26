Cà Mau : la capitale de la crevette mise sur l’IA et le développement vert

Forte de sa position de premier pôle aquacole du Vietnam, Cà Mau accélère sa transformation vers une filière crevettière plus technologique, durable et compétitive. La province mise sur l’intelligence artificielle, la transition numérique, les modèles d’élevage biosécurisés et l’économie verte pour renforcer sa marque et conquérir les marchés internationaux.

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Selon le dernier rapport du Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Cà Mau, issue de la fusion avec Bac Liêu, Cà Mau s’impose désormais comme le plus grand pôle aquacole du Vietnam. La production halieutique totale y atteint 1,26 million de tonnes, en hausse de 5,56 % sur un an, tirée principalement par la filière crevettière.

À la fin du troisième trimestre 2025, la superficie consacrée à la crevetticulture atteignait près de 418.000 hectares. Bien qu’en légère baisse par rapport aux prévisions, ce chiffre représente près de 40% de la superficie nationale. Côté production, la province conserve sa position de leader, avec une estimation annuelle de 595.000 tonnes. Sur les neuf premiers mois de l’année, le volume récolté avait déjà atteint 584.500 tonnes, dépassant ainsi de 9% les objectifs fixés.

Les recettes d’exportation de produits halieutiques devraient atteindre 2,5 milliards de dollars en 2025, permettant à la province de maintenir son leadership national.

Sur le plan économique, le secteur primaire (agriculture, sylviculture et pêche) représente 33,86% du PIB provincial. La pêche demeure le principal moteur de ce secteur, générant plus de 75% de sa valeur, avec une croissance annuelle estimée à 8% en 2025.

Innovation et technologies au cœur de la filière

Fin 2025, la province comptait plus de 37.800 hectares de crevetticulture certifiés selon les standards internationaux les plus exigeants (EU Organic, ASC, GlobalGAP, BAP, Naturland et Selva Shrimp). Ce franchissement de cap renforce durablement la marque "Crevette de Cà Mau" sur les marchés mondiaux.

Photo : Truong Giang/CVN

Forte de ses 80.000 hectares de mangroves, soit la plus vaste superficie du pays, la province privilégie les modèles durables, avec plus de 27.500 hectares exploités en sylvo-crevetticulture. En parallèle, la structure de la production a été diversifiée : elle comprend désormais 40.000 hectares d’élevage intensif et super-intensif, dont 13.200 hectares en super-intensif, aux côtés des modèles écoresponsables riz-crevette et forêt-crevette.

Lors de la Conférence sur le développement durable de la filière crevettière, organisée dans le cadre du Festival de la crevette de Cà Mau, le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Văn Sử, a rappelé l’enjeu de cette démarche : "Cet événement permet d’établir un bilan rigoureux entre acteurs publics, scientifiques et industriels, afin d’élaborer des solutions concertées pour l’avenir de la filière, à Cà Mau comme à l’échelle nationale."

Rappelant les principaux défis auxquels est confrontée la filière lors de la réunion de bilan annuel du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Van Su a pointé les effets du changement climatique, la salinisation, la hausse du coût des intrants et l’inadéquation des infrastructures hydrauliques face aux exigences de l’aquaculture de haute technologie.

Pour y faire face, Cà Mau s’appuie désormais sur les leviers numérique et scientifique afin d’optimiser la gestion des intrants, de surveiller l’écosystème aquacole et de maîtriser les risques sanitaires.

Au cœur de cette transformation, l’application mobile "Cà Mau Agriculture" s’impose déjà comme un outil clé. Elle regroupe plus de 6 100 exploitations, comptabilise 7,3 millions de visites et centralise les données stratégiques de neuf secteurs clés. L’écosystème numérique intègre également la géolocalisation des navires de pêche, la télédétection environnementale et la traçabilité intégrée, de la zone d’élevage jusqu’au marché final.

Autre initiative phare : un projet pilote d’intelligence artificielle consacré au suivi de l’écosystème aquacole, soutenu par le programme australien Aus4Innovation. Combinant capteurs IoT et algorithmes d’apprentissage automatique, ce système assure une surveillance en temps réel de la qualité de l’eau sur 15 sites stratégiques, ciblant en priorité les embouchures et les zones d’élevage extensif amélioré, particulièrement vulnérables aux pollutions.

À l’échelle des exploitations, l’innovation technologique contribue à améliorer les rendements. Le système de recyclage de l’eau (RAS), appliqué sur 2.250 hectares, augmente la rentabilité de 15 à 20%. Dans les nurseries, la méthode Biofloc, déployée sur 2.000 hectares, sécurise les premières semaines d’élevage. Grâce à l’optimisation des bassins en circuit fermé, le taux de réussite de la filière super-intensive atteint désormais 70%, contre 60% auparavant.

Photo : CTV/CVN

Du pôle crevettier au géant de l’économie maritime

L’année 2026 marque un tournant industriel avec l’extension du modèle écoresponsable et biosécurisé RAS-IMTA sur 1.500 hectares. Un partenariat clé a été noué avec deux acteurs majeurs : De Heus Vietnam, pour 1.000 hectares, et le groupe Minh Phú, pour 500 hectares.

La phase test, menée sur 100 hectares, a démontré des performances remarquables : un rendement de 40 à 50 tonnes par hectare et par récolte, un taux de survie proche de 9 % et une empreinte carbone inférieure à 5 kg de CO₂ par kilogramme de crevettes. Ces standards permettent d’obtenir les certifications ASC et BAP, indispensables pour conquérir les marchés de l’UE, des États-Unis et du Japon.

Scellant ce partenariat, le vice-président Lê Van Su a réaffirmé l’engagement de la province : "Ce projet de 1.500 hectares est la vitrine de notre transition écologique. Cà Mau assume sa responsabilité de leader pour bâtir une filière verte et durable, ce qui impose une exécution sans délai ni réserve sur le terrain."

Le 25 février 2026, le Conseil populaire provincial (Xᵉ mandature) a officiellement adopté l’ajustement du Plan directeur de Cà Mau pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son développement.

Comme l’a souligné le président du Comité populaire provincial, Lu Quang Ngoi, cette planification révisée mise sur un modèle de croissance rapide et durable. L’innovation, la transition numérique et le développement vert en constituent les principaux leviers. L’espace provincial sera réorganisé selon une architecture territoriale claire : un axe moteur, deux centres, trois pôles de croissance, quatre sous-régions et cinq corridors économiques.

Sur le plan sectoriel, le document fixe quatre piliers stratégiques : les infrastructures, l’économie maritime, l’agriculture propre, ainsi que les services et le tourisme. Dans cette vision, Cà Mau consolide son statut de centre national de la crevette à travers la création d’un cluster régional intégré. Ce pôle d’excellence réunira l’ensemble de la chaîne de valeur : production de semences, élevage, transformation, logistique, exportation, recherche, finance, assurance et commerce électronique.

Photo : Truong Giang/CVN

Des objectifs ambitieux et des infrastructures stratégiques

Pour la période 2021-2030, Cà Mau vise une croissance annuelle moyenne du PIB provincial d’au moins 10%, un revenu par habitant supérieur à 6.000 dollars d’ici à 2030 et des recettes d’exportation cumulées de 17 milliards de dollars. L’économie numérique devrait représenter plus de 20% du PIB local.

Ce développement sera soutenu par une infrastructure clé : le port polyvalent de Hòn Khoai, capable d’accueillir des navires jusqu’à 250.000 DWT, avec une capacité de 20 millions de tonnes par an, et destiné à devenir la porte d’entrée logistique de l’ensemble du delta du Mékong.

Lors de la 2ᵉ édition de la Fête du crabe de Cà Mau, en novembre 2025, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Trân Thanh Nam, avait confirmé ce potentiel : "Cà Mau réunit toutes les conditions pour s’imposer comme le grand pôle aquacole régional. Outre la crevette, le crabe constitue un levier essentiel pour bâtir une économie bleue et durable." Il avait invité la province à intégrer les grands groupes industriels, à développer la transformation poussée et à généraliser les outils numériques, notamment les journaux électroniques et les codes QR, afin de garantir une traçabilité totale.

Pour concrétiser cette vision dès 2026, la province déploiera 1.500 hectares d’élevage super-intensif RAS et étendra la superficie d’élevage extensif amélioré à 384.500 hectares, dont 100.000 hectares devraient atteindre un rendement de 550 kg/ha/an. L’objectif est d’atteindre une production globale de 624.000 tonnes de crevettes et 2,8 milliards de dollars d’exportations sur l’année.

Photo : Truong Giang/CVN

Selon le vice-président Lê Văn Su, le Festival de la crevette de Cà Mau 2026, prévu du 21 au 23 novembre sur la place Phan Ngọc Hiên, constituera une vitrine internationale majeure pour promouvoir la marque locale et valoriser cette transition écologique.

Forte de ses acquis en 2025 - 1,26 million de tonnes de produits halieutiques et 2,5 milliards de dollars d’exportations -, Cà Mau opère une mutation historique : le passage d’une croissance fondée sur l’extension des superficies à un modèle axé sur le savoir, la transparence et la durabilité pour la période 2026-2030.

Photo : CTV/CVN

Truong Giang/CVN