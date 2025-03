Le Vietnam franchit une étape importante dans la reproduction des coraux

Cette étape marque une avancée significative dans l’étude de la reproduction des coraux et souligne le parcours ardu des scientifiques qui luttent pour préserver les écosystèmes marins.

Photo : ST/CVN

Historiquement, le Vietnam s’est appuyé sur la reproduction asexuée, connue sous le nom de fragmentation des coraux, pour propager les coraux. Dans cette méthode, les scientifiques extraient des branches des colonies parentales et les transplantent dans des zones récifales dégradées pour restaurer la couverture.

Chaque fragment, d’une taille généralement comprise entre un et trois centimètres, peut multiplier par trois à six la couverture corallienne en peu de temps. Bien que simple à mettre en œuvre, cette technique manque de durabilité à long terme.

"Toutes les colonies de corail ne peuvent pas être fragmentées. Nous ne pouvons sélectionner que certains types adaptés à cette méthode", a fait savoir Vo Sy Tuân, un expert en écologie marine.

Il a noté que la reproduction asexuée n’améliore pas la diversité génétique, car chaque fragment conserve la composition génétique exacte de sa colonie mère. Cette uniformité rend les récifs vulnérables aux extinctions massives lors de crises environnementales telles que la hausse des températures de la mer.

"Le transport de fragments entre des régions éloignées est risqué. Si les conditions optimales ne sont pas maintenues, les coraux transplantés peuvent mourir de choc", a indiqué Nguyên Van Long, chef du Département des ressources aquatiques de l’Institut d’océanographie.

En comparaison, la reproduction sexuée, où le sperme et les œufs de différentes colonies se combinent pour produire une progéniture génétiquement diversifiée, offre une solution plus résiliente.

Cette méthode, mise en œuvre avec succès en Australie, en Allemagne, au Japon et en Chine, est désormais au cœur des efforts mondiaux de restauration des coraux.

La reproduction sexuée des coraux implique une libération synchronisée d’ovules et de spermatozoïdes dans l’eau, généralement déclenchée par la température de l’eau ou les cycles lunaires.

"Si la libération n’est pas simultanée, les chances de fécondation diminuent fortement car les courants emportent les gamètes. Les coraux ont évolué pour maximiser la fécondation par le biais de pontes massives", a expliqué Dang Dô Hung Viêt, un membre de l’équipe.

Photo : VNA/CVN

Une fois fécondés, les zygotes se développent en larves flottantes pendant une à trois semaines avant de se fixer sur des substrats adaptés pour devenir des coraux juvéniles.

Ce processus renforce la diversité génétique et l’adaptabilité, permettant aux générations futures de résister à la hausse des températures de la mer, à l’acidification des océans et aux maladies - principales menaces dans un contexte de changement climatique qui s’intensifie.

Cependant, la ponte des coraux ne dure que quelques minutes et ne se produit qu’une fois par an par colonie, ce qui oblige l’équipe à effectuer des centaines de plongées nocturnes pour capturer ces moments fugaces.

"Les œufs sont principalement roses, bien que certains soient jaunes ou blancs, allant de la taille d’une perle à des particules ressemblant à de la poussière. Une fois libérés, ils flottent à la surface, où le sperme les féconde", a déclaré Dang Dô Hung Viêt.

Cependant, le moment reste imprévisible. "Cette année, les coraux ont frayé à un certain moment, mais l’année prochaine pourrait être différente. Une fois, un collègue a attendu sous l’eau pendant une heure sans frayer, seulement pour que cela se produise juste après sa remontée à la surface", a raconté Nguyên Van Long.

Les renflements visibles sur les colonies de coraux signalent une ponte imminente, guidant les chercheurs vers les principaux points d’observation. "La nuit, à marée basse, nous ne pouvons pas utiliser de bateaux. Nous nageons sur de longues distances pour atteindre les coraux, face à des courants imprévisibles qui rendent la situation dangereuse", a ajouté Dang Dô Hung Viêt.

L’équipe, composée du chercheur Hoàng Ngoc Lâm, a enduré des périodes de surveillance de 10 jours de 18h00 à 22h00, sous une pression immense pour ne pas manquer la brève fenêtre de frai. "La rater de quelques minutes signifie attendre une année de plus", a-t-il déclaré.

Leur persévérance a porté ses fruits le 30 avril 2024, lorsqu’ils ont enregistré la ponte des coraux dans la baie de Nha Trang, la première documentation de ce type au Vietnam.

Les œufs et le sperme collectés ont été séparés et fécondés de manière croisée en laboratoire, évitant ainsi la consanguinité grâce aux barrières génétiques naturelles.

"En mars, lorsque la prochaine saison de frai commencera, nous espérons reproduire ce succès", a déclaré Dinh Thi Phuong Thuy, une membre de l’équipe.

Nguyên Nhu Hung, directeur de la branche côtière du Centre tropical Vietnam-Russie, a souligné l’objectif plus large : "Nous voulons que les gens reconnaissent la valeur de la restauration des récifs et les efforts qu’elle exige, en favorisant une plus grande sensibilisation et la conservation marine".

Avec les premiers échantillons de gamètes obtenus, l’équipe vise à affiner les techniques de reproduction pour fournir des stocks de coraux pour des projets de restauration à grande échelle.

"Si les coraux disparaissent, le fond de l’océan devient stérile et toute vie disparaît. C’est ce qui me pousse à protéger ces récifs", a encore indiqué Dang Dô Hung Viêt.

VNA/CVN