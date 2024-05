Promotion des exportations de produits Halal vers le marché malaisien

Le Centre municipal de promotion des investissements et du commerce (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville et l'Agence malaisienne de promotion du commerce (MATRADE), a organisé le 31 mai un séminaire sur l'exportation de produits Halal.

Photo : Tân Dat/CVN

Le séminaire intitulé “Promouvoir l'exportation de produits Halal des entreprises vietnamiennes vers le marché malaisien et les pays musulmans” avait pour objectif de fournir des informations utiles sur le marché malaisien et les pays musulmans, ainsi que de mettre à jour les normes sur les produits Halal.

C’était une excellente occasion pour les entreprises vietnamiennes d'élargir leurs marchés, de trouver des partenaires commerciaux appropriés, et ainsi d'améliorer la compétitivité et la qualité de leurs produits. Le comité d'organisation espère que les entreprises vietnamiennes et malaisiennes renforceront leur coopération, contribuant au développement économique bilatéral et favorisant les relations commerciales traditionnelles entre les deux pays.

Potentiel de coopération

Selon les experts, le Vietnam et la Malaisie disposent actuellement d'un grand potentiel pour promouvoir davantage la coopération économique, commerciale et d'investissement. Lee Vietnam est le 11e partenaire commercial de la Malaisie et le 7e marché d'exportation de ce pays. Les deux pays s'efforcent d'atteindre 25 milliards de dollars de commerce bilatéral d'ici 2030.

La Malaisie est l'un des marchés d'importation les plus importants du Vietnam dans la région de l'ASEAN. Les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes montrent qu'au cours des quatre premiers mois de 2024, les échanges commerciaux Vietnam - Malaisie ont atteint 4,9 milliards de dollars, dont 1,6 milliard d'exportations vietnamiennes.

Les exportations de Hô Chi Minh-Ville vers ce marché au cours des trois premiers mois de cette année est estimé à 178,782 millions de dollars, soit une hausse de 77% par rapport à la même période de 2023.

Photo : VNA/CVN

Un marché de près de 2 milliards de musulmans

S'exprimant lors de l'événement, Dào Minh Chanh, directeur adjoint de l'ITPC, a déclaré que l'industrie Halal concerne la fourniture de produits et services conformes aux normes musulmanes, y compris les aliments, les boissons, le tourisme, les fruits de mer, etc. Cette industrie est en croissance, car il y a près de 2 milliards de musulmans dans le monde. C'est une opportunité pour les produits avicoles vietnamiens d'élargir leurs marchés d'exportation.

En 2024, l’industrie Halal devrait continuer à croître fortement sur les marchés d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique. Les tendances Halal en 2024 contribueront à remodeler l’environnement commercial mondial du Halal, créant de nouvelles opportunités mais obligeant également les entreprises à s’adapter rapidement au nouveau contexte.

Pour sa part, le consul général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville, Firdauz Othman, a souligné que ce séminaire marque une nouvelle percée pour le marché Halal au Vietnam. Actuellement, les normes Halal sont acceptées à l’échelle mondiale, notamment en termes d’hygiène et de sécurité. Cela a contribué positivement au développement et à l’augmentation de la demande de produits Halal. Ces produits ne se limitent plus à l’alimentation mais s'étendent également à d’autres domaines tels que la mode, la finance, les cosmétiques, les médias et la créativité, les produits pharmaceutiques ainsi que le tourisme favorable aux musulmans.

Firdauz Othman a ajouté que le marché Halal s'est continuellement développé pour répondre aux besoins croissants de la population musulmane dans le monde entier. Cela offre de grandes opportunités à de nombreux pays, dont le Vietnam, d’aborder de manière proactive le marché Halal.

Selon Dào Minh Chanh, l'ITPC prévoit d'organiser une délégation d'entreprises vietnamiennes pour assister au salon international MIHAS en Malaisie au quatrième trimestre de cette année, afin d’aider les entreprises vietnamiennes à promouvoir leurs produits et à rencontrer des distributeurs et des importateurs internationaux.

Tân Dat/CVN