Khanh Hoà promeut son potentiel auprès d’entreprises américaines

Une mission de travail de la province de Khanh Hoà (Centre), conduite par Nguyên Hai Ninh, secrétaire du Comité provincial du Parti, a entamé un voyage d'affaires et a participé, les 29 et 30 mai à New York, à un échange de vue avec des entreprises vietnamiennes et américaines, des représentants de Fonds d'investissement et groupes américains.

S'exprimant lors de l’événement, Trân Hoa Nam, vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoà (Centre), a souligné que la province donnait la priorité à l'attraction d'investissements dans trois piliers principaux, à savoir le développement de services de haute qualité (tourisme, finance, commerce, logistique, éducation - formation et développement urbain) ; le développement de l'industrie de transformation, de l'industrie manufacturière, de l'énergie, des technologies de l'information et des télécommunications, des industries de soutien ; le développement de l’agriculture à grande échelle, l’augmentation de l’application des hautes technologies et des technologies numériques, l’amélioration de la compétitivité et de l’intégration internationale.

Prenant la parole à l’événement, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Hai Ninh, a souligné que Khanh Hoà avait identifié les États-Unis comme l'un des principaux marchés qu’elle souhaite élargir la coopération.

À cette occasion, des représentants d'un certain nombre d'entreprises américaines et vietnamiennes ont partagé leurs expériences d'investissement et d'affaires à Khanh Hoà, avec l'accent mis sur la zone économique de Van Phong et discuté des opportunités de coopération et d’investissement entre les parties.

Dans le cadre de son voyage d’affaires aux États-Unis, la délégation de Khanh Hoà a visité et travaillé avec la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Lors de la rencontre, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a déclaré qu'il se connecterait avec de grands entreprises et groupes des États-Unis et d'autres pays s’intéressant à investir dans les domaines que Khanh Hoà cherche à attirer des investissements.

Nguyên Hai Ninh a souhaité que la Mission vietnamienne auprès de l'ONU continue à soutenir la délégation provinciale dans la signature d'un mémorandum de coopération avec l’administration de la ville de Boston (États-Unis) ; à soutenir les relations avec les entreprises américaines dans les domaines comme la technologie du raffinage et pétrochimie, la logistique, la technologie des semi-conducteurs, l’éducation-formation, les ressources humaines…

