Hô Chi Minh-Ville

Vietnam Dairy 2024 : rassemblement mondial des producteurs laitiers

Organisée par l'Association des producteurs laitiers du Vietnam (VDA) en coopération avec la Société par actions des foires et expositions et des publicités Vietfair, l'exposition a pour thème "Vous êtes en bonne santé, le Vietnam est en bonne santé".

Vietnam Dairy 2024 accueille des stands représentant des marques et des produits laitiers de dix pays et territoires, dont l'Australie, le Danemark, Taïwan (Chine), la Nouvelle-Zélande, le Japon, les États-Unis, la République de Corée, la Suisse, la France et le Vietnam.

Selon Trân Quang Trung, président de la VDA, l'industrie laitière vietnamienne contribue activement au développement économique du pays grâce à une croissance rapide. Chaque année, la production laitière maintient une dynamique de croissance. De nombreuses entreprises ont investi dans des usines aux technologiques modernes, appliquent l'économie circulaire et l'agriculture régénérative, et utilisent des énergies propres et renouvelables. Ces usines et fermes certifiées Net Zero s'orientent vers une consommation verte et saine pour la santé des Vietnamiens.

"Même s'il existe encore de nombreuses difficultés, l'industrie laitière du Vietnam, grâce à ses efforts constants, a essentiellement garanti les besoins en lait du peuple vietnamien, des enfants aux personnes âgées, des personnes en bonne santé aux patients. Par ailleurs, le lait et les produits laitiers vietnamiens sont actuellement exportés vers près de 60 pays et territoires, générant un chiffre d'affaires annuel estimé à environ 300 millions d’USD", a déclaré M. Trung lors de la cérémonie d’ouverture.

Vers une consommation verte

Nguyên Vân Nga, représentante en chef du bureau du ministère de l'Industrie et du Commerce à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que Vietnam Dairy est une exposition internationale à grande échelle sur le lait et les produits laitiers organisée au Vietnam. C'est un lieu où les entreprises opérant dans le secteur peuvent exposer et présenter leurs réalisations, leurs techniques modernes et leurs produits les plus avancés. De plus, c'est une opportunité pour les acteurs économiques et un grand nombre de consommateurs vietnamiens d'interagir et d'échanger leurs expertises.

"L'exposition attire les plus grandes marques de l'industrie laitière et des produits laitiers de dix pays et territoires. Cela témoigne des attentes des producteurs et des entreprises en ce qui concerne le développement de ce marché au Vietnam", a-t-elle souligné.



Diverses marques de producteurs nationaux et internationaux bien connues sont présentes à la Vietnam Dairy 2024, notamment Vinamilk, Nutifood, Nestle, Abbott, Mead Johnson, Vinasoy, IDP, Care For, Nutricare, VP Milk, Meiji Food, Dairy-Pac, Natrumax et Coco Milk.

Dans le but de sensibiliser constamment à la protection de l'environnement, le comité d'organisation collabore avec l'Association vietnamienne de recyclage des déchets, les écoles primaires et des organisations de Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre le programme "Voyage vert - échange de cartons de lait contre des cadeaux". Ainsi, en participant au programme, les personnes apportant cinq paquets de lait non emballés et bien lavés au salon recevront en cadeau des produits laitiers et des produits nutritionnels.

Dans le cadre de l'exposition, deux colloques sont également prévus, portant sur les thèmes "Solutions pour appliquer l'économie circulaire dans l'industrie laitière du Vietnam" et "Solutions pour augmenter la consommation de lait et de produits laitiers sur le marché vietnamien". De plus, un talk-show intitulé "Applications de la transformation numérique dans l'industrie laitière" est au programme, ainsi que de nombreuses activités visant à favoriser les échanges commerciaux, présenter des produits et fournir des conseils sur les pratiques d'élevage pour les ménages et les fermes laitières.

Texte et photos : Truong Giang/CVN