Le riz vietnamien face à la concurrence internationale : cap sur la qualité

Face aux défis et opportunités du marché mondial, le Vietnam redouble d’efforts pour promouvoir ses exportations de riz. De nombreuses mesures ont été proposées lors d’une conférence importante tenue le 20 mai à My Tho, dans la province de Tiên Giang, réunissant des représentants des ministères, des autorités locales, des associations rizicoles et des entreprises exportatrices.