Vietnam - Laos

Coopération entre Dak Lak et Attapeu lors du Festival du café de Buôn Ma Thuôt

Les autorités de la province de Dak Lak, sur les Hauts plateaux du Centre, et de la province lao d'Attapeu ont signé mardi 11 mars un accord de coopération portant sur l'éducation et la formation, l'agriculture, la santé, la culture, les sports et le tourisme, dans le cadre du 9 e Festival du café de Buôn Ma Thuôt.

Photo : VNA/CVN

Truong Công Thai, vice-président du Comité populaire provincial de Dak Lak, a souligné les échanges fréquents ces derniers temps, soulignant le soutien de Dak Lak à trois étudiants d'Attapeu bénéficiant de bourses pour étudier à l'Université de Tây Nguyên.

Il a exhorté les deux provinces à concrétiser leurs accords avec la plus grande détermination afin d'obtenir des résultats concrets et significatifs, contribuant au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, notamment entre Dak Lak et Attapeu.

Le vice-gouverneur d'Attapeu, Thanouxay Banxalith, a salué les réalisations socio-économiques de Dak Lak, notamment la reconnaissance mondiale du café Buôn Ma Thuôt comme une marque haut de gamme qui a placé le Vietnam parmi les premiers exportateurs mondiaux de café.

Sa participation au festival a été pour Attapeu une expérience riche d'enseignements précieux, a-t-il déclaré, souhaitant que les deux parties poursuivent leurs échanges sur le développement des marchés et les mécanismes de production, notamment sur la transformation et l'exportation du café.

Dans l'après-midi du même jour, le Comité populaire provincial a organisé une réception pour 27 délégations internationales participant au festival.

Le vice-président Truong Công Thai a exprimé l'espoir d'un soutien continu de la part des ambassades, des consulats et des dignitaires des pays voisins, ainsi que des invités internationaux, afin de promouvoir le mélange unique de culture traditionnelle et moderne de Dak Lak, les saveurs riches et raffinées de son café Buôn Ma Thuôt, et son vaste potentiel de développement.

En partageant ces valeurs avec ses partenaires et amis internationaux, Dak Lak souhaite renforcer la coopération internationale et créer des opportunités de croissance économique mutuellement bénéfiques, a-t-il déclaré.

Les invités ont été émerveillés par le parcours de production du café, captivés par les récits des producteurs et des négociants. Conscients de l'immense potentiel de Dak Lak dans l'industrie mondiale du café, ils attendent avec impatience le développement de partenariats de coopération avec la province.

VNA/CVN