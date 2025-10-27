Bulle, une pièce où la scène artistique française se mêle aux sonorités vietnamiennes

Une pièce de théâtre corporel venue de France, recréée à Hô Chi Minh-Ville à travers la rencontre entre le langage scénique français et la musique traditionnelle vietnamienne, ouvre un voyage artistique empreint d’émotion sur la solitude, la connexion et la beauté fragile de l’être humain.

Sans frontière nette entre la scène et le public, Bulle (littéralement Bulle ou Bong bong en vietnamien) est une expérience sensorielle où le spectateur est invité à "respirer avec l’artiste", à écouter les sons, la lumière, les mouvements et même le silence. Sur scène, il y a un homme - l’artiste, un seau d’eau et le son délicat du đàn tranh (cithare vietnamienne). Du silence naissent peu à peu les gestes et les paroles : parfois légers comme un souffle, parfois intenses comme une vague d’émotion. Il dialogue avec lui-même, avec la musique et avec le public, dans une quête pour briser cette « bulle » invisible.

À travers des métaphores poétiques – parfois dans une forêt, parfois dans un désert - la pièce interroge la condition humaine, les peurs et les désirs : comment se retrouver soi-même et se reconnecter aux autres ?

La pièce ne donne pas de réponse à ces questions ; elle invite plutôt le spectateur à partager un espace où lui-même et l’artiste tentent ensemble de percer leurs propres "bulles".

Léo Barcet, également connu sous le nom de Charli Bar, est comédien, metteur en scène et dramaturge français. Il est le fondateur de « Les Lions sous la Lune », un collectif où le théâtre rencontre la philosophie, la comédie et la performance immersive. Il a écrit Bulle au fil de son parcours d’apprentissage, de recherche et de contemplation artistique. Pour lui, cette œuvre est un voyage intérieur vers la lumière, la connexion et l’amour de soi.

En présentant Bulle à Hô Chi Minh-Ville, il collabore avec Ngoc Hang Nguyên, musicienne de đàn tranh, danseuse et chorégraphe, forte de plus de dix ans de carrière artistique. Pour elle, cette création est l’occasion d’explorer les intersections subtiles entre le mouvement scénique et la résonance du đàn tranh.

D’une durée d’environ 45 minutes, Bulle n’est pas seulement une représentation théâtrale, mais une expérience émotionnelle où le public est invité à écouter, à se connecter et à se (re)découvrir. Entre les vibrations du đàn tranh, les jeux de lumière et les mouvements chorégraphiés, le spectateur traverse diverses émotions – solitude, peur, tendresse et acceptation.

Et lorsque Bulle s’achève sur la résonance fragile des cordes, ce n’est pas une fin, mais un moment suspendu, une invitation à chacun de retrouver sa propre connexion intérieure et celle avec le monde alentour.

Dates :

Représentations en français :

• Les samedi 1er & 8 novembre - 19h15

• Dimanche 2 novembre - 18h30

Représentation en anglais :

• Dimanche 9 novembre-– 18h30

Tarifs : 300 000 - 350 000 dôngs

Dancenter Vietnam, 53 Nguyên Dang Giai, quartier d'An Khanh, Hô Chi Minh-Ville

Lien de réservation : https://forms.gle/iKcaAmk1SCWUHA2Q7

Texte et photo : Minh Thu/CVN