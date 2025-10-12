Sortir (du 13 au 25 octobre)

ATELIER

La Parade d’Halloween (de 6 à 11 ans)

Le 18 octobre à 10h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung

Inscription du 13 au 17 octobre / mediatheque@ifv.vn

Rejoignez-nous pour fêter la saison d’Halloween avec un atelier ludique et créatif à la médiathèque ! Au cours de cet atelier, les enfants découvriront l’origine d’Halloween - un moment festif où l’on se déguise, on joue et on laisse libre cours à son imagination. Après avoir plongé dans l’univers mystérieux d’Halloween à travers des histoires légendaires, on va décorer la médiathèque avec citrouilles, toiles d’araignée et petites créations effrayantes, pour transformer ce lieu en un univers magique et envoûtant aux couleurs d’Halloween.

Et pour rendre l’événement encore plus inoubliable, nous invitons tous les jeunes participants à venir vêtus de leurs plus beaux costumes d’Halloween : sorcières, fantômes, vampires ou personnages fantastiques - laissez libre cours à votre imagination !

Voyageons ensemble ! (de 6 à 11 ans)

Le 25 octobre à 15h30

Médiathèque de l’Institut Français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung

Inscription du 20 au 24 octobre / mediatheque@ifv.vn

Le voyage ne nous permet pas seulement d’élargir nos horizons vers de nouvelles contrées, mais aussi de vivre des expériences uniques et enrichissantes. Partons ensemble à la découverte du thème du voyage et embarquons pour explorer de nouveaux pays !

CINÉMA

À propos de Joan

Le 13 octobre à 19h30

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Billet en vente à l’entrée

Réalisateur : Laurent Larivière

Acteurs : Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Arlaud

Genre : Drame

Joan Verra, une femme indépendante et libre, a toujours préféré la liberté à une vie familiale bien rangée. Lorsqu’un ancien amour revient sans prévenir, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie : son enfance en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours… Un voyage intérieur empreint de douceur et d’illusions.

La chèvre

Le 18 octobre à 19h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Billets en vente à l’entrée et en ligne

Réalisation : Francis Veber

Acteurs : Pierre Richard, Gérard Depardieu, Pedro Armendariz Jr

Genre : Aventure, Comédie, Policier

La fille du grand PDG Bens est tellement malchanceuse qu’elle se fait enlever alors qu’elle est en vacances au Mexique. Pour la retrouver, son père engage le détective privé Campana qu’il associe à un gaffeur invétéré dans l’espoir qu’il le rapproche de sa fille…

DT/CVN