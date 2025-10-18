Sortir (du 18 octobre au 9 novembre)

>> Sortir (du 13 septembre au 11 octobre 2025)

>> Sortir (du 29 septembre au 26 octobre 2025)

>> Sortir (du 13 au 25 octobre)

TABLE RONDE

L’amour dans l’œuvre de Camille Laurens

Le 18 octobre à 15h00

The Wiselands Coffee

17, rue Ha Hôi, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Inscription : https://forms.gle/Z25t5NteymwK7uTQ9

La table ronde ouvrira un espace de dialogue littéraire autour du thème de l’amour dans l’œuvre de Camille Laurens, l’une des voix féminines les plus marquantes de la littérature française contemporaine.

Son écriture subtile, à la fois émotive et audacieuse, explore la vie intérieure à travers l’amour, vécu comme expérience douce et violente, liée à la mémoire et à l’identité.

De Dans ces bras-là à Romance nerveuse, en passant par Fille et Ta promesse (publié au Vietnam en 2025), chaque roman de Laurens est un voyage au cœur des nuances du désir, de l’affection et de la blessure. L’événement offrira au public vietnamien une plongée dans cet univers sensible où l’amour devient à la fois moteur de vie et source de paradoxes.

EXPOSITION

Womb of Fire (Utérus de feu)

Jusqu’au 9 novembre, de 09h00 à 20h00

Mơ Art Space

Étage B3, au 136, rue Hàng Trông, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

En octobre, Mơ Art Space (Hanoï) présente, en collaboration avec Vin Gallery et Gallery Medium (Hô Chi Minh-Ville), l’exposition Womb of Fire, rassemblant une centaine d’œuvres d’artistes femmes et non-binaires vietnamiennes et issues de la diaspora.

Conçu par la commissaire Dô Tuong Linh, avec le soutien de Nguyên Vu Thiên An et Carmen Cortizas, le projet s’attache à explorer et préserver les pratiques artistiques féminines contemporaines.

L’exposition, inaugurée à Hanoï avant de poursuivre à Hô Chi Minh-Ville, propose au public une rencontre vibrante avec la créativité féminine : un hommage à celles qui, dans l’ombre de la nuit ou la lumière du matin, nourrissent le monde de leur énergie vitale et de leur pensée.

COMÉDIE

Mac cha su doi (Peu importe le reste du monde)

Les 18 et 19 octobre à 20h00

Théâtre dramatique du Vietnam

1er, rue Tràng Tiên, quartier de Cua Nam, Hanoï

À l’occasion de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre), le Théâtre dramatique du Vietnam présente une comédie pétillante Mac cha su doi, adaptation du classique de Georges Feydeau, maître du vaudeville français.

Mise en scène par l’“Artiste du Peuple” Tuân Hai, cette version vietnamienne conserve l’humour satirique et le rythme enlevé de Feydeau, tout en y ajoutant une touche locale pleine d’esprit.

L’histoire, débutant par une nuit d’ivresse et une série de quiproquos, devient une farce sociale où les masques tombent et où la morale hypocrite de la haute société est mise à nu.

Entre rires et réflexions, Mac cha su doi marque le retour en force de la comédie psychologique et sociale sur la scène vietnamienne. Derrière la légèreté du rire, le spectacle invite chacun à retrouver la sincérité et la dignité dans un monde plein d’illusions.

THÉÂTRE

La Traviata

Les 24 et 25 octobre à 20h00

Le Théâtre Hô Guom

40, rue Hàng Bài, quartier de Cua Nam, Hanoï

Après le succès de sa première représentation en 2024, le Théâtre Hô Guom revient avec une nouvelle mise en scène du chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi, La Traviata, l’un des opéras les plus joués au monde.

Sous la direction artistique du duo Beverly et Rebecca Blankenship, lauréates du prix du Meilleur spectacle musical aux Oscar Theater 2024, cette production réunit les artistes du Théâtre national de l’opéra et du ballet du Vietnam.

Inspirée du roman La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils, La Traviata raconte l’histoire tragique de Violetta Valéry, courtisane libre et passionnée, et de son amour contrarié pour le jeune Alfredo Germont. Un drame intemporel sur la liberté, la morale et le sacrifice.

DT/CVN