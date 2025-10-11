Prendre soin d'Alexander Zeldin, "tranche de vie d'un monde en crise"

La nuit, sous les néons d'une boucherie industrielle, des liens se nouent entre une poignée d'intérimaires. Dans Prendre soin , création au Théâtre national de Strasbourg (TNS), le Britannique Alexander Zeldin dépeint une " tranche de vie d'un monde en crise ".

Cette œuvre est l'adaptation en français de Beyond Caring (2014), premier volet de la trilogie Les Inégalités avec Love (2016), qui se déroule à Noël dans un refuge d'urgence, et Faith, Hope and Charity (2019), dans un centre communautaire défraichi.

"Quand j'ai créé la pièce, j'étais sur le point d'abandonner. Ma mère me disait, +reprends des études, fais quelque chose d'autre+. Je ne gagnais pas ma vie", raconte Alexander Zeldin,

Beyond Caring a fait connaître Alexander Zeldin, qui par la suite a été associé au National Theater de Londres.

Dix ans plus tard, "cette pièce a une résonance toute particulière parce qu'elle raconte l'insécurité sociale, la solitude et la manière dont nos vies personnelles et notre dignité sont agressées par la situation politique dans laquelle nous vivons", souligne ce metteur en scène qui vit entre Londres et Paris.

"Ce qui est un peu inquiétant, c'est que l'ultralibéralisme a rattrapé la France. Votre régime social est en train de se fragiliser. C'est une expérience que nous avons eue en Angleterre il y a dix ans déjà", compare le Britannique de 40 ans.

Pour créer son triptyque des Inégalités, Alexander Zeldin a passé dix ans à travailler avec des associations. Il se reconnaît une "filiation" avec le réalisme social britannique et le cinéma de Ken Loach.

"L'austérité et l'inégalité sont les deux grands thèmes de notre temps en Occident. J'ai voulu faire un théâtre qui raconte notre monde".

Un cinquantenaire qui se réfugie dans la lecture, une mère de famille qui ne parvient pas à voir sa fille, une femme usée par une polyarthrite... Entre ces hommes et femmes de ménage des relations d'amitié se créent, une solidarité émerge, tranchant avec le désespoir d'une vie de travail qui empiète sur la santé et la vie privée.

Prendre soin est jouée jusqu'au 17 octobre à Strasbourg, avant une tournée en France (Le Havre, Lyon et Paris, au Théâtre de la Ville), et en Europe (Italie, République tchèque, Belgique, Suisse et Portugal).

Son prochain projet suit le chemin inverse : ce sera la recréation en Angleterre, au théâtre londonien du Young Vic, de sa première pièce en français, Une mort dans la famille (2022).

