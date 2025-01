Bùi Thanh Son rencontre le vice-PM lao Saleumxay Kommasith

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam Bùi Thanh Son a eu le 31 décembre à Hanoï une séance de travail avec le vice-Premier ministre du Laos Saleumxay Kommasith pour discuter des préparatifs de la prochaine 47 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos. L’événement a vu la participation de représentants de ministères et branches des deux pays.

Photo d'illustration : CTV/CVN

La 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos aura lieu à Vientiane (Laos) et sera placée sous la coprésidence des Premiers ministres des deux pays, a précisé le vice-Premier ministre lao.

Saleumxay Kommasith a également discuté d’un certain nombre de projets de coopération concrets que les deux pays mettaient en œuvre ; partagé les résultats de sa visite au parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP), souhaitant en savoir plus sur ce modèle de coopération, ses exploitations des atouts pour le développement, en vue de la création d'un parc industriel Laos - Vietnam pour attirer davantage d’investissements vietnamiens au Laos, notamment dans l’industrie de transformation.

Lors de la rencontre, les deux dirigeants ont discuté en profondeur des projets de coopération entre les deux pays, notamment de ceux de développement des infrastructures de transport tels que l'autoroute Hanoï-Vientiane et le projet de parc de l'amitié Vietnam-Laos au Laos.

Concernant les préparatifs de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a déclaré que les ministères des Affaires étrangères, du Plan et de l'Investissement du Vietnam collaboreraient étroitement avec leurs homologues lao pour assurer le succès de la réunion.

Bùi Thanh Son a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à la rencontre entre les deux Premiers ministres et les entreprises des deux pays. Le Vietnam invitera de grandes entreprises à assister à cette réunion, a-t-il informé. Il a demandé aux ministères et aux agences concernées par les projets d'effectuer des échanges directes avec leurs homologues lao afin de résoudre les problèmes en suspens et de finaliser les aspects juridiques.

Enfin, Bùi Thanh Son a proposé que Saleumxay Kommasith dirige les organes lao concernés pour une coordination étroite avec le Vietnam afin de promouvoir le déploiement de projets clés tels que le port de Vung Ang, les infrastructures routières et ferroviaires reliées au port maritime de Vung Ang.

VNA/CVN